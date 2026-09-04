Viviana Rivasplata PONE EN SU SITIO a Gisela tras recordar infidelidad de Roberto Martínez: “Nos engañó la misma persona”

Viviana Rivasplata responde a Gisela Valcárcel tras revelaciones en su libro sobre su matrimonio con Roberto Martínez. La modelo expresó su incomodidad al recordar su pasado.

Viviana Rivasplata volvió a referirse a uno de los episodios más comentados de su pasado luego de que Gisela Valcárcel revelara detalles de su matrimonio con Roberto Martínez en su libro ‘El poder de ser tú’. Aunque la conductora no habría identificado directamente a las personas involucradas, sus declaraciones volvieron a poner bajo la lupa la historia que compartieron.

Ante ello, la modelo decidió pronunciarse y dejó clara su posición sobre lo ocurrido hace varias décadas. Rivasplata aseguró que también fue víctima de una infidelidad por parte del exfutbolista y cuestionó que este capítulo de sus vidas vuelva a ser expuesto después de tantos años.

¿Qué dijo Viviana Rivasplata sobre las declaraciones de Gisela?

Durante su participación en el podcast ‘Q' Bochinche’, Viviana Rivasplata fue consultada por las declaraciones que Gisela Valcárcel incluyó en su reciente publicación. La exreina de belleza reconoció que el tema le genera incomodidad, principalmente porque considera que ha transcurrido demasiado tiempo desde aquellos acontecimientos.

Rivasplata señaló que tanto ella como Gisela continuaron con sus respectivas vidas y remarcó que ambas habrían atravesado una situación similar con Roberto Martínez.

“Honestamente, no es agradable; si bien es cierto que hay que validar los sentimientos de las personas, han pasado tres décadas y cada quien ha continuado con su vida. A mí también en su época me engañaron. Nos engañó la misma persona y eso hay que ponerlo claro”, sostuvo.

La modelo también quiso dejar en claro que nunca tuvo intención de involucrarse en una relación que perjudicara a otra persona. En ese sentido, destacó que hace varios años dejó atrás aquella etapa y que actualmente tiene una familia junto a su esposo.

“Nunca acá hubo un juego por mi parte; eso sí me molesta. Ya ha pasado bastante tiempo. Tengo mis hijos, tengo mi esposo, 17 años de relación. He construido mi vida hacia adelante, me he sentado a hablar con ella, he bailado en su show”, precisó.

Asimismo, Viviana Rivasplata explicó que existen diferentes perspectivas sobre lo sucedido y que cada uno de los protagonistas tendría su propia versión de aquella historia.

“El de él, que él solo conocerá; el mío, que es totalmente transparente; y el de ella, que también es válido, porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”, añadió.

Viviana Rivasplata recuerda su relación con Roberto Martínez

La empresaria también expresó su desacuerdo con que el romance que protagonizó junto a Roberto Martínez vuelva a ser mencionado públicamente después de tantos años. Según explicó, considera que remover este episodio puede resultar incómodo tanto para ella como para Gisela Valcárcel.

“La gente vuelve a tocar un tema que no tiene fundamento y no es agradable para nadie, es desagradable para mí y para ella porque una sola persona, de alguna manera, jugó con ambas en diferentes tiempos, no lo sabemos”, sostuvo.

Por otro lado, Rivasplata aclaró las circunstancias en las que inició su relación con el exfutbolista. La modelo aseguró que cuando ambos comenzaron su romance, Roberto Martínez ya había concretado legalmente su divorcio de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, reconoció que el exdeportista comenzó a buscarla cuando todavía se encontraba separado de la popular 'Señito'. Con el paso del tiempo, ambos decidieron iniciar una relación que posteriormente terminó en matrimonio.