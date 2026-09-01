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Mario Hart REVELA LA VERDAD sobre el auto A SU NOMBRE donde apareció Korina junto a modelo: “No puse un dólar”

Mario Hart sorprende al explicar la realidad detrás del vehículo a su nombre donde Korina Rivadeneira fue vista con un hombre. ¿Qué reveló sobre el automóvil?

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    Mario Hart REVELA LA VERDAD sobre el auto A SU NOMBRE donde apareció Korina junto a modelo: “No puse un dólar”
    Mario Hart habla de modelo venezolano de Korina
    Mario Hart REVELA LA VERDAD sobre el auto A SU NOMBRE donde apareció Korina junto a modelo: “No puse un dólar”

    Mario Hart decidió responder a las críticas hacia Korina Rivadeneira después de que ella fuera vista con un hombre desconocido al volante del coche que aparece a nombre del piloto y de la venezolana. Este vehículo solían usarlo cuando vivían juntos. ¿Qué declaraciones hizo Hart sobre dicho automóvil?

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    Mario Hart se dirigió al público en el programa 'Sin más que decir' tras las imágenes de Korina Rivadeneira en su vehículo junto a un hombre llamado Enmanuel Parrado.

    Korina fue acompañada por el mencionado hombre durante la mañana del 27 de agosto, lo que generó especulaciones sobre su relación, especialmente porque también apareció a su lado en una campaña de ayuda a venezolanos afectados por un terremoto.

    Hart desmintió los rumores sobre un posible romance de su expareja con el joven, quien según Mario, es un amigo de Korina conocido por ser su chofer cuando ella no puede conducir. También agregó que no le generaría incomodidad si él fuera su nueva pareja.

    Adicionalmente, Mario aclaró detalles acerca del automóvil en cuestión. A pesar de la especulación de que Hart lo habría dejado a Korina tras la separación, él insistió en que no contribuyó financieramente en su compra, y que Korina cubrió todos los costes. Explicó que su firma fue exigida debido a su estado civil no anulado en aquel entonces.

    "Ese hombre podría ser alguien con quien Korina está comenzando a salir y por eso le prestó su coche. Es el coche de Korina, no mío. Aparece como de los dos solo porque cuando estábamos casados teníamos que firmar juntos al no haber anulación de nuestro matrimonio. No participé financieramente, ella tiene su coche y yo el mío", aclaró, negando que el costo del vehículo se haya compartido a partes iguales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart REVELA LA VERDAD sobre el auto A SU NOMBRE donde apareció Korina junto a modelo: “No puse un dólar”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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