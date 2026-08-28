Sheyla Rojas publicó un video junto a su hijo Antoñito y no esperaba la reacción de Valentino, quien la llamó 'suegra'. La respuesta de la influencer fue rápida y picante.

Valentino le dice “SUEGRA” a Sheyla Rojas tras ver imágenes junto a su hijo ‘Antoñito’ y modelo le hace “el pare” con INESPERADA respuesta | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Valentino le dice “SUEGRA” a Sheyla Rojas tras ver imágenes junto a su hijo ‘Antoñito’ y modelo le hace “el pare” con INESPERADA respuesta | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡La situación tomó un giro inesperado! La conocida influencer Sheyla Rojas acaparó nuevamente la atención en redes sociales tras compartir un emotivo momento con su hijo Antoñito. Pero, lo que más destacó fue el comentario del famoso creador de contenido, Valentino, quien con humor se refirió a ella como 'suegra'. La respuesta de la modelo peruana fue inmediata y bastante visible.

Cómo reaccionó Sheyla Rojas al comentario de Valentino llamándola 'suegra'

Rodeada de mensajes elogiando su rol de madre, el mensaje de Valentino destacó entre los demás: "Hola, suegra", acompañado de una graciosa imagen de él, muy popular entre sus seguidores.

Rojas, en lugar de responder con palabras, optó por mandar un meme popular del actor Freddie Highmore, conocido por su papel en 'The Good Doctor'.

Esta imagen, frecuentemente utilizada para agregar ironía o humor en redes, generó opiniones encontradas: algunos creen que fue un rechazo hacia el influencer, mientras que otros lo tomaron como una simple broma.

Reacciones de los usuarios tras el comentario de Valentino llamando 'suegra' a Sheyla Rojas