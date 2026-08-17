¡LO SEPULTÓ CON SUS PALABRAS! Sheyla Rojas revela que Sir Winston le fue infiel y asegura: “No estaba preparado para estar con alguien como yo”

Sheyla Rojas reveló por qué terminó su relación de cinco años con Sir Winston y confesó las decepciones que la llevaron a tomar una decisión definitiva.

Sheyla Rojas dio una entrevista y habló de su hijo, su vida amorosa, entre otras cosas. | Composición Wapa

Sheyla Rojas dio una entrevista y habló de su hijo, su vida amorosa, entre otras cosas. | Composición Wapa

Sheyla Rojas decidió contar detalles desconocidos sobre el final de su romance con Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston. Después de cinco años juntos y varios meses de especulaciones alrededor de la ruptura, la modelo habló en el podcast de Magaly Medina sobre las situaciones que terminaron desgastando su relación.

Según explicó, no existió un único motivo detrás de la separación. Con el paso del tiempo comenzó a sentir que ambos tenían objetivos diferentes y ciertas situaciones terminaron provocando que perdiera la confianza y se cuestionara si realmente debía continuar con el empresario mexicano.

Sheyla Rojas revela las señales que la desilusionaron de Sir Winston

Durante la conversación, la exintegrante de 'Esto es Guerra' reconoció que llegó un momento en el que comenzó a observar comportamientos que no coincidían con el futuro que esperaba construir en pareja.

“Me di cuenta de que él priorizaba o tenía otros planes por él mismo. Por ahí él pensó que yo nunca me iba a enterar, y entonces dije: esto es una súper señal. Yo pedía muchas señales, decía: ‘Dios, ya, por favor, algo que realmente me haga como quitarme la venda de los ojos y darme cuenta de que no estamos encaminados en lo mismo’. Me fui desilusionando, yo creo que fue la palabra”, expresó la modelo.

Sheyla también reconoció que durante la relación enfrentó episodios de infidelidad. Aunque evitó revelar exactamente qué ocurrió, señaló que intentó superar algunas situaciones antes de tomar una decisión definitiva.

Sheyla Rojas abrió su corazón.

“No voy a entrar en detalles”, afirmó al abordar este aspecto de su romance. Sin embargo, dejó entrever que lo sucedido contribuyó a deteriorar la confianza que había construido con Sir Winston.

La separación, según su testimonio, tampoco ocurrió de manera repentina. Rojas aseguró que intentó mantener el vínculo, pero las diferencias sobre lo que cada uno esperaba de la relación comenzaron a hacerse cada vez más evidentes.

Sheyla quería formar una familia, pero sentía que su relación retrocedía

Uno de los principales puntos de quiebre habría sido el futuro sentimental que imaginaba junto al empresario. Sheyla contó que deseaba formalizar y formar una familia, pero comenzó a sentir que su entonces pareja no estaba en la misma etapa.

“Él no estaba preparado para estar con alguien como yo. Yo ya también quería formar mi familia. Yo aguanté bastante, pero llega un punto en el que dices: ni él está alineado con lo que quiero y de repente yo no estoy alineada en lo que él quiere”, sostuvo.

Después de cinco años de romance, la modelo esperaba percibir avances importantes. Sin embargo, aseguró que experimentó exactamente lo contrario y comenzó a sentirse incómoda con la dinámica que ambos mantenían.

“De un momento a otro me di cuenta, cinco años ya de relación y yo sentía que en vez de avanzar estábamos recontra mega archi retrocediendo. Llegó un punto en el que yo no me sentía cómoda e imagino que él más bien se sentía cómodo”, explicó Rojas.