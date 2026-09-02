Famosa influencer peruana pone fin a relación de más de 10 años y cancela su boda: “Me toca empezar...”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La noticia tomó a todos por sorpresa. Nea Paz, famosa por su apodo 'Barbie peruana', enfrenta un momento complicado al anunciar su separación de Antony, cariñosamente conocido como 'El Oso'. Mediante un breve comunicado, la popular influencer confirmó que su boda ha sido cancelada.
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Nea Paz comunica el fin de una relación de más de 10 años
La 'Barbie peruana' compartió durante años experiencias de su vida amorosa, y su compromiso lo anunció emocionada a finales de 2023 en la Torre Eiffel, durante un viaje a Europa. Ahora, ha decidido anunciar la suspensión de los preparativos de su boda debido a su reciente ruptura.
"Tras muchos años compartiendo una parte significativa de nuestras vidas, Antony y yo hemos decidido tomar rumbos distintos. Al final, hay ciclos que se cierran, incluso si fueron muy importantes para nosotros. Conservo lo vivido y aprendido, y mucho afecto por todo este tiempo", declaró Nea Paz.
Nea Paz encara esta nueva etapa con optimismo. "Ahora es mi momento para empezar de nuevo, a mi manera y en mi tiempo. Agradezco a quienes me han mostrado su afecto, su preocupación y, sobre todo, su respeto por este momento", añadió en su comunicado.
¿Quién es Nea Paz? La famosa 'Barbie peruana'
Nea Paz, cuyo verdadero nombre es Andrea Paz, es una influyente creadora de contenido y empresaria peruana. Nacida en La Oroya y criada en Huancayo, vivió una gran parte de su vida en esta última ciudad. Inicialmente, estudió Ingeniería Forestal y Ambiental en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), pero dejó la carrera para dedicarse al mundo digital.
Su estilo distintivo, marcado por una inclinación por el color rosa y la muñeca Barbie, la catapultó a la fama local, siendo apodada como la 'Barbie peruana'. En TikTok, supera el millón de seguidores, quienes disfrutan de su contenido sobre moda, belleza, estilo de vida y turismo. Además, Andrea Paz es la fundadora y directora de Esencia Rosa Digital.