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Famosa influencer peruana pone fin a relación de más de 10 años y cancela su boda: “Me toca empezar...”

La influencer Nea Paz dejó perplejos a sus seguidores al anunciar el final de su relación tras haber comenzado los preparativos de su boda. ¡El compromiso llegó a su fin!

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    Famosa influencer peruana pone fin a relación de más de 10 años y cancela su boda: “Me toca empezar...”
    Famosa influencer peruana pone fin a relación
    Famosa influencer peruana pone fin a relación de más de 10 años y cancela su boda: “Me toca empezar...”

    La noticia tomó a todos por sorpresa. Nea Paz, famosa por su apodo 'Barbie peruana', enfrenta un momento complicado al anunciar su separación de Antony, cariñosamente conocido como 'El Oso'. Mediante un breve comunicado, la popular influencer confirmó que su boda ha sido cancelada.

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    Nea Paz comunica el fin de una relación de más de 10 años

    La 'Barbie peruana' compartió durante años experiencias de su vida amorosa, y su compromiso lo anunció emocionada a finales de 2023 en la Torre Eiffel, durante un viaje a Europa. Ahora, ha decidido anunciar la suspensión de los preparativos de su boda debido a su reciente ruptura.

    Nea Paz se comprometió en el 2023.
    Nea Paz se comprometió en el 2023.

    "Tras muchos años compartiendo una parte significativa de nuestras vidas, Antony y yo hemos decidido tomar rumbos distintos. Al final, hay ciclos que se cierran, incluso si fueron muy importantes para nosotros. Conservo lo vivido y aprendido, y mucho afecto por todo este tiempo", declaró Nea Paz.

    Nea Paz encara esta nueva etapa con optimismo. "Ahora es mi momento para empezar de nuevo, a mi manera y en mi tiempo. Agradezco a quienes me han mostrado su afecto, su preocupación y, sobre todo, su respeto por este momento", añadió en su comunicado.

    Nea Paz confirma el fin de su compromiso y romance.
    Nea Paz confirma el fin de su compromiso y romance.

    ¿Quién es Nea Paz? La famosa 'Barbie peruana'

    Nea Paz, cuyo verdadero nombre es Andrea Paz, es una influyente creadora de contenido y empresaria peruana. Nacida en La Oroya y criada en Huancayo, vivió una gran parte de su vida en esta última ciudad. Inicialmente, estudió Ingeniería Forestal y Ambiental en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), pero dejó la carrera para dedicarse al mundo digital.

    Su estilo distintivo, marcado por una inclinación por el color rosa y la muñeca Barbie, la catapultó a la fama local, siendo apodada como la 'Barbie peruana'. En TikTok, supera el millón de seguidores, quienes disfrutan de su contenido sobre moda, belleza, estilo de vida y turismo. Además, Andrea Paz es la fundadora y directora de Esencia Rosa Digital.

    SOBRE EL AUTOR:
    Famosa influencer peruana pone fin a relación de más de 10 años y cancela su boda: “Me toca empezar...”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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