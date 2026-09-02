Ethel Pozo sorprendió al recordar una polémica etapa de Franco Cabrera en 'El gran show', mientras Diana Sánchez habló de cómo fue trabajar con él en 'Yo Soy'.

Ethel Pozo recordó la actitud de Franco Cabrero en el pasado. | Composición Wapa

Ethel Pozo recordó la actitud de Franco Cabrero en el pasado. | Composición Wapa

Ethel Pozo sorprendió al revelar una experiencia del pasado relacionada con Franco Cabrera luego de que Diana Sánchez hablara sobre la relación laboral que mantuvo con el actor durante su etapa en 'Yo Soy'.

La conversación tomó un rumbo inesperado cuando la conductora recordó el paso de Cabrera por 'El gran show' y aseguró que lo ocurrido en aquella época podía ser confirmado por varias personas del equipo.

Ethel Pozo recuerda polémica etapa de Franco Cabrera en 'El gran show'

Todo surgió a partir de las declaraciones de Diana Sánchez en 'Sin más que decir'. La exchica reality explicó que nunca llegó a tener una amistad cercana con Franco Cabrera y dejó entrever que existieron ciertas tensiones profesionales durante el tiempo que compartieron la conducción de 'Yo Soy'.

Ante ello, Ethel decidió contar lo que presenció años atrás cuando Cabrera participó en 'El gran show'.

“En la época que él bailó en ‘El gran show’ y eso lo pueden corroborar con quien sea, se llevó mal con todo el equipo, se llevó mal con los compañeros, se llevó mal con María Grazia Gamarra, se llevó mal con Brenda Carvallo, con los coreógrafos, con la producción, con todos”, manifestó Ethel Pozo, quien pronto debutará como actriz de teatro.

La conductora remarcó que no hablaba desde rumores o versiones de terceros, sino desde una experiencia que habría presenciado directamente.

“Inclusive, en esa época se fueron hasta las manos con el hermano de María Grazia Gamarra. Entonces, más no te puedo decir”, añadió Pozo.

Diana Sánchez reaccionó entre risas y respondió: “ya no necesitas decir más, ya déjalo”.

Diana Sánchez aclara cómo fue trabajar con Franco Cabrera

Por su parte, Diana explicó que pese a no haber desarrollado una gran amistad con Cabrera, ambos intentaron mantener una relación profesional frente a cámaras.

La exintegrante de realities sostuvo que las diferencias personales no debían interferir con el objetivo principal del programa.

“Intentamos trabajar de la mejor manera porque al fin y al cabo ninguno de los dos, ni siquiera el jurado, es importante. El talento y la gente era lo importante (...) Quizás no había la gran química, tampoco no nos odiábamos. Creo que siempre va a haber personas que no compatibilicen”, concluyó.