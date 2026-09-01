Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales desde S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y cómo participar

¡SE COMPLICA EL CASO! Óscar Custodio pide que videos de Naldy Saldaña no sean considerados en el juicio

Abogado de Naldy Saldaña reveló que la defensa de Óscar Custodio busca cuestionar sus videos, mientras Carlos Cacho criticó el rol de ‘Senderito’.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡SE COMPLICA EL CASO! Óscar Custodio pide que videos de Naldy Saldaña no sean considerados en el juicio
    Defensa de Óscar Custodio hace tremendo pedido. | Composición Wapa
    ¡SE COMPLICA EL CASO! Óscar Custodio pide que videos de Naldy Saldaña no sean considerados en el juicio

    El caso que involucra a Naldy Saldaña y a la orquesta La Bella Luz sigue sumando nuevos capítulos. Israel Castillo, abogado de la cantante, reveló que la defensa de Óscar Custodio habría solicitado que los videos presentados por su patrocinada sean excluidos del proceso al considerar que fueron obtenidos de manera irregular.

    La controversia aparece en medio de la investigación iniciada por el Ministerio Público contra Custodio por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, luego de conocerse la denuncia de Naldy contra César Sánchez por tocamientos indebidos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿NO LO VEÍAN VENIR? Corazón Serrano toma RADICAL DECISIÓN con Briela Cirilo tras su renuncia

    Defensa de Óscar Custodio cuestiona videos de Naldy Saldaña

    Israel Castillo explicó que uno de los principales puntos de la estrategia legal de la otra parte sería objetar el material audiovisual presentado por la cantante.

    “La defensa busca cuestionar los videos que presentó Naldy, señalan que se obtuvieron de manera ilegal. Debo aclarar que el Tribunal Constitucional ha señalado que si un video es prueba de un delito, entonces, esa lícita”, indicó el abogado.

    De esta manera, la defensa de Saldaña sostiene que los videos podrían conservar valor dentro de la investigación si sirven para acreditar la posible comisión de un delito.

    Carlos Cacho cuestiona decisión de Óscar Custodio

    En paralelo al proceso legal, Carlos Cacho también se pronunció sobre la situación de La Bella Luz y criticó que Óscar Junior, conocido como ‘Senderito’, haya asumido mayor protagonismo dentro de la agrupación.

    Durante el pódcast Show.pe, el estilista cuestionó que el joven aparezca al frente de la orquesta en medio de las denuncias que rodean a la agrupación.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Magaly Medina pone los límites en ATV y dispara contra Gisela: “Hasta Ethel aguanto, la otra no”

    “A este jovencito lo están sacrificando. Lo que están haciendo con este muchachito sus padres es sacrificándolo, lavándose las manos”, sentenció Carlos Cacho.

    Según Cacho, ‘Senderito’ no tendría todavía la experiencia suficiente para afrontar públicamente una situación de esta magnitud.

    “Están abusando de su pegada y abusando de su carisma, de los miles de seguidores que lo quieren, poniéndolo en el asador a este pobre muchacho que no sabe ni lo que está diciendo, pobrecito”, remarcó.

    Por ahora, la investigación continúa mientras las partes mantienen posiciones enfrentadas respecto al material presentado y al manejo que viene realizando la agrupación tras las acusaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE COMPLICA EL CASO! Óscar Custodio pide que videos de Naldy Saldaña no sean considerados en el juicio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina impacta al revelar quién es el misterioso amigo de Korina Rivadeneira que usa la camioneta de Mario Hart

    Valentino le dice “SUEGRA” a Sheyla Rojas tras ver imágenes junto a su hijo ‘Antoñito’ y modelo le hace “el pare” con INESPERADA respuesta

    ¿NO LO VEÍAN VENIR? Corazón Serrano toma RADICAL DECISIÓN con Briela Cirilo tras su renuncia

    ¡SE COMPLICA EL CASO! Óscar Custodio pide que videos de Naldy Saldaña no sean considerados en el juicio

    Angie Jibaja reaparece en redes y sorprende al pedir ‘yape’ a sus seguidores: “La verdad…”

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GOLDEN MAR HOTEL

    ¡Noche romántica! Habitación matrimonial con opción vista al mar, jacuzzi, espumante y más

    PRECIO

    S/ 159.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;