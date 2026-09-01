¡SE COMPLICA EL CASO! Óscar Custodio pide que videos de Naldy Saldaña no sean considerados en el juicio

Abogado de Naldy Saldaña reveló que la defensa de Óscar Custodio busca cuestionar sus videos , mientras Carlos Cacho criticó el rol de ‘Senderito’.

El caso que involucra a Naldy Saldaña y a la orquesta La Bella Luz sigue sumando nuevos capítulos. Israel Castillo, abogado de la cantante, reveló que la defensa de Óscar Custodio habría solicitado que los videos presentados por su patrocinada sean excluidos del proceso al considerar que fueron obtenidos de manera irregular.

La controversia aparece en medio de la investigación iniciada por el Ministerio Público contra Custodio por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, luego de conocerse la denuncia de Naldy contra César Sánchez por tocamientos indebidos.

Defensa de Óscar Custodio cuestiona videos de Naldy Saldaña

Israel Castillo explicó que uno de los principales puntos de la estrategia legal de la otra parte sería objetar el material audiovisual presentado por la cantante.

“La defensa busca cuestionar los videos que presentó Naldy, señalan que se obtuvieron de manera ilegal. Debo aclarar que el Tribunal Constitucional ha señalado que si un video es prueba de un delito, entonces, esa lícita”, indicó el abogado.

De esta manera, la defensa de Saldaña sostiene que los videos podrían conservar valor dentro de la investigación si sirven para acreditar la posible comisión de un delito.

Carlos Cacho cuestiona decisión de Óscar Custodio

En paralelo al proceso legal, Carlos Cacho también se pronunció sobre la situación de La Bella Luz y criticó que Óscar Junior, conocido como ‘Senderito’, haya asumido mayor protagonismo dentro de la agrupación.

Durante el pódcast Show.pe, el estilista cuestionó que el joven aparezca al frente de la orquesta en medio de las denuncias que rodean a la agrupación.

“A este jovencito lo están sacrificando. Lo que están haciendo con este muchachito sus padres es sacrificándolo, lavándose las manos”, sentenció Carlos Cacho.

Según Cacho, ‘Senderito’ no tendría todavía la experiencia suficiente para afrontar públicamente una situación de esta magnitud.

“Están abusando de su pegada y abusando de su carisma, de los miles de seguidores que lo quieren, poniéndolo en el asador a este pobre muchacho que no sabe ni lo que está diciendo, pobrecito”, remarcó.