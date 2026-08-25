Óscar Custodio exige a América Hoy difundir chats de Baruj Ocharán y César Sánchez, pero comete grave error: "Se disparó a los pies"

Supuestos chats entre exintegrante de La Bella Luz y César Sánchez Chavesta confirmarían que era director musical de la orquesta

Óscar Custodio, exlíder de La Bella Luz, contactó a la producción de 'América Hoy' para exigir que difundieran unos chats entre Baruj Ocharán, exintegrante de la agrupación, y César Sánchez Chavesta, músico denunciado por Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos. Así lo reveló Janet Barboza durante la edición de este martes.

Según contó la conductora, Custodio sostuvo una conversación con una integrante del programa y le pidió que publicaran el material que había enviado. "La obligación moral de ustedes es lanzar lo que le he mandado", se escucha decir al exlíder de la orquesta.

Chats de Baruj Ocharán confirmarían cargo de César Sánchez

'América Hoy' finalmente presentó los mensajes, en los que Baruj Ocharán habría agradecido a César Sánchez por sus consejos, enseñanzas y por los temas musicales que le permitió interpretar durante su etapa en La Bella Luz.

Uno de los mensajes resulta especialmente relevante, pues Ocharán habría calificado a Sánchez Chavesta como un gran director musical, lo que respaldaría que efectivamente ocupaba dicho cargo dentro de la agrupación.

La difusión de estos chats contradice la versión ofrecida previamente por el abogado de César Sánchez, quien había negado que su patrocinado se desempeñara como director musical de La Bella Luz.

Los mensajes corresponderían al 14 de julio, apenas tres días antes de que Baruj Ocharán comunicara públicamente su salida de la orquesta.

Conductoras de 'América Hoy' cuestionan a Óscar Custodio

Tras presentar el material, Rebeca Escribens cuestionó la postura de Óscar Custodio y sostuvo que, si se habla de una obligación moral, esta debió consistir en tomar medidas contra César Sánchez desde que Naldy Saldaña comunicó lo ocurrido.

“Su obligación era separar a César Sánchez desde el día uno en el que Naldy le habló de este acoso”, señaló la conductora, quien consideró además que el audio enviado por Custodio terminó favoreciendo la versión de que Sánchez sí tenía el cargo de director musical.