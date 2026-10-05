¡SORPRESA TOTAL! Anely Dávila se aleja de los conciertos de ‘La Bella Luz’ y explica por qué: “Cuidar de mí...”

Después de que Naldy Saldaña suspendiera su concierto debut como solista debido a amenazas, Anely Dávila, de La Bella Luz , lanza un impactante comunicado. ¿Será este su adiós?

¡SORPRESA TOTAL! Anely Dávila se aleja de los conciertos de ‘La Bella Luz’ y explica por qué. | Composición Wapa

¡SORPRESA TOTAL! Anely Dávila se aleja de los conciertos de ‘La Bella Luz’ y explica por qué. | Composición Wapa

Luego de que Naldy Saldaña cancelara su regreso a los escenarios debido a las amenazas recibidas, Anely Dávila, parte de La Bella Luz, ha preocupado a sus seguidores al comunicar que no participará en los próximos espectáculos del grupo por un motivo serio. ¿Está dejando la música?

Anely Dávila anuncia su retiro temporal de los conciertos de La Bella Luz por razón prioritaria

Anely Dávila alarmó a sus seguidores con un comunicado emitido el lunes 5 de octubre, donde informa que no participará en los eventos de La Bella Luz, justo cuando se cumple un año desde su ingreso al grupo.

Este anuncio sigue al de Naldy Saldaña, quien canceló su concierto del 10 de octubre luego de acusar tocamientos indebidos por parte de César Sánchez y recibir amenazas que ponían en riesgo su seguridad, la de su equipo y del público.

Anely informó sobre su retiro temporal de los escenarios, dejando de ser una de las voces icónicas favoritas del público. Aclaró que no se trata de un problema legal en su entorno laboral, sino de una situación de salud que está afrontando.

Anely Arias ANUNCIA que ya no estará en conciertos de 'La Bella Luz' en medio de amenazas hacia Naldy Saldaña

"Estoy tomando una pausa temporal de mis compromisos en el escenario por razones de salud. Estos días serán vitales para enfocarme en mi recuperación y bienestar", explicó.

Agradeció también a su audiencia, preocupada por su estado, y afirmó su continuidad en la agrupación, que aún se encuentra en el centro de atención por el caso legal de Naldy Saldaña.