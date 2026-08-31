¡NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS! Onelia Molina atraviesa un difícil momento y se despide con desgarradoras palabras: “Vuela alto, gordito”

Onelia Molina compartió una emotiva despedida tras la pérdida de un querido perrito y recordó a Nieve, mientras Kevin Díaz apareció de viaje sin ella .

Onelia Molina volvió a mostrarse sensible en redes sociales luego de atravesar una nueva pérdida que la afectó profundamente. La exchica reality compartió una serie de fotografías para despedirse de un perrito al que le tenía mucho cariño y aprovechó el momento para recordar a Nieve, su mascota fallecida meses atrás.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes notaron la carga emocional del mensaje y el vínculo que Onelia mantenía con el pequeño bulldog francés.

Onelia Molina se despide de querido perrito y recuerda a Nieve

A través de sus redes sociales, Onelia publicó varias imágenes en las que aparece junto al animal, abrazándolo y compartiendo distintos momentos de afecto.

El mensaje que acompañó las fotografías dejó en evidencia lo importante que era para ella. Además, la integrante de televisión hizo referencia a Nieve y expresó su deseo de que ambas mascotas puedan encontrarse.

Onelia Molina pasa por mal momento.

“Vuela alto, gordito. Ahí, acompáñense con mi Nieve y cuídense mucho. Los amamos por siempre”, escribió la guerrera.

Sus palabras conmovieron a sus seguidores, especialmente porque meses atrás Onelia ya había mostrado lo difícil que fue para ella afrontar la muerte de Nieve.

Aunque no explicó públicamente quién era exactamente el perrito ni cuál era el vínculo que los unía, las imágenes y el mensaje reflejaron que se trataba de un animal muy querido dentro de su entorno cercano.

Onelia vuelve a mostrar su lado más sensible

La nueva despedida hizo que sus seguidores recordaran el fuerte lazo que siempre mostró con sus mascotas.

Onelia suele compartir distintos aspectos de su vida personal en redes sociales, pero esta vez optó por expresar una faceta más íntima y emotiva tras enfrentar nuevamente la pérdida de un animal cercano.

La publicación también provocó mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes acompañaron a la exchica reality en este difícil momento.

Kevin Díaz aparece de viaje sin Onelia Molina

Mientras Onelia atraviesa este episodio, Kevin Díaz también llamó la atención en redes sociales por una reciente publicación.

El integrante de ‘Esto es Guerra’ mostró fotografías y videos de una escapada a un destino rodeado de naturaleza. Sin embargo, lo que despertó comentarios fue que apareció disfrutando del viaje sin la compañía de Onelia.

La situación volvió a alimentar las especulaciones entre algunos usuarios sobre el estado actual de su relación.