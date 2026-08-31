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Patricia Barreto reveló ROMANTICA pedida de mano durante su viaje a Tailandia: "Un rotundo 'SÍ'"

Patricia Barreto se comprometió con Roberto Carlos Morales durante su viaje por Tailandia. Mira cómo fue la romántica pedida de mano en Ko Samui.

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    Patricia Barreto reveló ROMANTICA pedida de mano durante su viaje a Tailandia: "Un rotundo 'SÍ'"
    Patricia Barreto estuvo casada anteriormente con el director de cine y productor Joaquín Vargas. | Composición Wapa
    Patricia Barreto reveló ROMANTICA pedida de mano durante su viaje a Tailandia: "Un rotundo 'SÍ'"

    Patricia Barreto vivió uno de los momentos más especiales de su viaje por Tailandia. La actriz peruana fue sorprendida por su pareja, Roberto Carlos Morales, quien aprovechó un paradisíaco escenario frente al mar para pedirle matrimonio.

    La romántica escena ocurrió durante una visita a la isla de Ko Samui. Con el océano de fondo y en medio de un día soleado, Morales decidió dar el siguiente paso en su relación y sorprendió a Barreto con una inesperada propuesta.

    Roberto Carlos Morales sorprende a Patricia Barreto con romántica propuesta

    Antes de mostrarle el anillo, Roberto Carlos Morales le dedicó unas emotivas palabras a la actriz y explicó que había estado esperando el momento perfecto para hacerle la importante pregunta.

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    “Sabes que te amo mucho y estaba esperando el momento indicado para hacer esto, ya que nos hemos estado moviendo tanto y hemos cambiado tanto el plan. Yo no quiero pasar la oportunidad de querer pasar el resto de la vida contigo”, le dijo.

    Patricia Barreto se mostró visiblemente sorprendida mientras escuchaba la declaración de su pareja. Sin embargo, Morales todavía tenía preparado un mensaje más antes de pedirle oficialmente que se convirtiera en su esposa.

    Patricia Barreto respondió que sí.
    Patricia Barreto respondió que sí.

    “Quería pedirte la mano el día de hoy frente a la inmensidad del amar y del cielo y buscar que nuestro amor también sea así de infinito”.

    La respuesta de la actriz no tardó en llegar. Emocionada por lo que estaba viviendo, aceptó inmediatamente la propuesta y respondió: “Toda la vida sí, claro que sí, en esta y en todas las que vengan”.

    Tras escuchar el esperado 'sí', Roberto Carlos Morales colocó el anillo de compromiso en la mano de Patricia Barreto, quien celebró el momento saltando de felicidad.

    Patricia Barreto anuncia su compromiso desde Tailandia

    Horas después de la propuesta, la actriz decidió compartir públicamente la noticia con sus seguidores y publicó imágenes del romántico momento vivido en Ko Samui.

    A través de su cuenta de Instagram, Patricia Barreto expresó la emoción que siente por esta nueva etapa junto a su pareja y reveló algunos detalles de cómo surgió la inesperada pregunta durante el viaje.

    “Contigo, un rotundo Sí. Compartimos este hermoso momento y nuestra felicidad con ustedes. Desde la isla de Ko Samui, un sol deslumbrante y, entre las preguntas que nos hicimos en el viaje para nuestro vlog, llegó la más importante. ( lo tenías bien planeado Ro. Te amo) ¡Y aquí vamos! Nos enrumbamos en el mejor viaje de todos", escribió.

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    La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y varias figuras del espectáculo peruano, quienes no dudaron en felicitar a la pareja por su compromiso.

    Fiorella Cayo se mostró especialmente emocionada por la noticia y comentó: “Ay Dios, he llorado de la emoción. Qué hermosa pedida. Me hacen querer volver a creer en el amor”.

    Yiddá Eslava también reaccionó a la publicación con un espontáneo mensaje: “Jajajaja he llorado caraj*** Qué lindo”.

    De esta manera, Patricia Barreto y Roberto Carlos Morales comienzan una nueva etapa en su relación tras comprometerse durante su viaje por Tailandia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Patricia Barreto reveló ROMANTICA pedida de mano durante su viaje a Tailandia: "Un rotundo 'SÍ'"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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