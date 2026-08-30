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Youna confirma AGRESIÓN de Samahara Lobatón y saca a la luz su INSÓLITA JUSTIFICACIÓN: "Yo le di..."

CubaCuba, integrante de 'La prisión del destino', revela el ataque de Samahara Lobatón a Youna. El barbero confirma esta versión en una transmisión en vivo y destaca la injustificable explicación de la influencer.

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    Youna confirma AGRESIÓN de Samahara Lobatón y saca a la luz su INSÓLITA JUSTIFICACIÓN: "Yo le di..."
    Youna habla de agresión de Samahara
    Youna confirma AGRESIÓN de Samahara Lobatón y saca a la luz su INSÓLITA JUSTIFICACIÓN: "Yo le di..."

    Youna ha hablado abiertamente sobre un incidente donde Samahara Lobatón lo agredió físicamente en una discoteca. Esta revelación surgió después de que un compañero de 'La prisión del destino' divulgara los hechos tras la pausa del programa. En una reciente transmisión en vivo, Youna describió los eventos junto a Jeffrey, amigo cercano a la hija de Melissa Klug, quien también compartió su perspectiva en defensa de su amiga.

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    Youna relata el altercado con Samahara Lobatón

    Samahara Lobatón ha estado bajo escrutinio debido a las declaraciones de CubaCuba y Manuel Lima, quienes alegan que ella atacó a Youna en una discoteca tras la cancelación del reality en EE.UU.

    "Lo agredía físicamente, lo empujó con fuerza, incluso lo lastimó. Parecían estar en una disputa... Youna, al sentirse en peligro, se apartó, pero ella continuó con la agresión", relataron, sugiriendo que la hija de Melissa Klug está acosando al padre de su hija.

    Lobatón ha desmentido estas acusaciones hechas por CubaCuba, amenazando con acciones legales si no se presentan evidencias. No obstante, más testigos respaldan la historia de Youna, quien además enfrenta un problema de salud serio.

    En otra transmisión, Youna confirmó lo sucedido junto a Jeffrey, amigo de confianza de Lobatón, quien informó a los espectadores. El barbero se mostró sorprendido al escuchar las explicaciones ofrecidas para defender a Samahara, lo cual provocó su enojo.

    La influencer había intentado explicar su conducta mencionando las discusiones verbales con su ex en el reality, donde ambos manifestaban sus problemas personales, justificación que Youna rechazó, argumentando que si la situación fuera inversa, las críticas habrían sido más severas.

    ¿Me agredió porque le di razones? Si fuese al contrario, también dirían que estuvo justificado", comentó.

    Youna confirma agresión de Samahara Lobatón y revela indignante justificación de la influencer
    Youna confirma agresión de Samahara Lobatón y revela indignante justificación de la influencer

    Es relevante mencionar que antes del cierre del programa, Youna se disculpó por su comportamiento hacia la madre de su hija y desde entonces ha evitado confrontaciones públicas.

    "Quiero aclarar que las redes pueden distorsionar lo que ocurre en un reality. Disculpo si mis actos se malinterpretaron en las pantallas. Los eventos en un reality pueden parecer intensos, pero quiero pedir perdón si alguna de mis acciones se vio mal. Les aprecio y solicito su disculpa", aclaró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Youna confirma AGRESIÓN de Samahara Lobatón y saca a la luz su INSÓLITA JUSTIFICACIÓN: "Yo le di..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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