Romina Gachoy se quiebra al dedicarle emotivo mensaje de cumpleaños a hija de Angie Jibaja: “Ser tu mamá es de las cosas más bonitas”

Romina Gachoy emocionó al dedicarle un mensaje a Gia, hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santamaría , por sus 15 años. La uruguaya destacó el profundo cariño que siente por la adolescente, a quien considera su propia hija.

Romina Gachoy considera como una hija a la primogénita de Angie Jibaja. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

Romina Gachoy considera como una hija a la primogénita de Angie Jibaja. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

En un emotivo gesto, Romina Gachoy dedicó unas sentidas palabras en un mensaje a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santamaría al cumplir 15 años. La modelo uruguaya expresó su profundo amor hacia la joven, afirmando que ser su madre es una de las experiencias más significativas de su vida.

Durante una transmisión en Onda Cero, Romina comentó que, junto al cantante, están preparando un evento especial y un viaje para celebrar los quince años de Gia. Además, reafirmó su compromiso con la adolescente, resaltando el orgullo que siente por su crecimiento personal.

Las sentidas palabras de Romina Gachoy para la joven

Con motivo del cumpleaños de Gia, Romina Gachoy compartió un emotivo mensaje. En Onda Cero, se dirigió directamente a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santamaría expresándole su gran afecto.

“Gia, te amo profundamente. Feliz cumpleaños, mi amorcito. Eres lo mejor que me ha ocurrido en esta vida. Ser tu madre es una de las cosas más bellas que guardo en mi corazón”, declaró visiblemente emocionada.

“Siempre voy a estar contigo. Estás creciendo de manera increíble y me siento muy orgullosa de ti”, añadió Gachoy conmovida.

Comentarios sobre la situación de Angie Jibaja

Anteriormente, Romina Gachoy abordó el tema de la situación actual de Angie Jibaja. Esto ocurrió luego de que 'Magaly TV, La Firme' mostrara imágenes de Jibaja y su pareja Jonathan Pettit en zonas problemáticas de La Victoria.

Esta situación preocupó a Gachoy, quien afirmó que ha mantenido comunicación constante con Angie desde hace meses. Explicó que fue difícil enfrentar esta noticia, especialmente por la relación que mantiene con los hijos de Angie.

“Tenemos una excelente comunicación desde hace bastante tiempo, y claro, estas situaciones son un golpe y una pena”, comentó Gachoy.