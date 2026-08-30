Cancelan ‘La Prisión de Destino 2’, reality con Samahara Lobatón y Youna, tras denuncias al ICE

Cancelan ‘La Prisión de Destino 2’, reality con Samahara Lobatón y Youna, tras denuncias al ICEÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Danny Pérez, conocido como Destino Positivo, habló tras la repentina interrupción de la transmisión en vivo de su reality show ‘La Prisión de Destino 2’. Este programa, que se desarrollaba en Miami y contaba con participantes internacionales como Samahara Lobatón y Youna, fue cancelado definitivamente en medio de rumores de una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Pérez aseguró que ningún agente de ICE intervino en el set ni hubo participantes en situación migratoria irregular.
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Destino Positivo explica la situación tras rumores de intervención del ICE
Según explicó, se recibieron denuncias anónimas alegando que había indocumentados participando, aunque las autoridades nunca llegaron. Pérez decidió suspender la transmisión para proteger a los influencers que estaban en procesos migratorios, pero no ilegales.
“Nadie se encontraba indocumentado. Algunos estaban en parol o asilo en espera de sus procesos. Las autoridades nunca llegaron a Media PRO. Los participantes pueden confirmarlo. Determiné parar todo para evitar complicaciones en los trámites de los involucrados, aceptando pérdidas significativas,” comentó en un video en su canal de YouTube.
El empresario dominicano aseguró que la decisión de detener ‘La Prisión de Destino 2’ fue para salvaguardar a los participantes, independientemente del impacto financiero. “Prefiero perder económicamente antes que permitir que los involucrados enfrenten problemas legales,” añadió.
Cierre de ‘La Prisión de Destino 2’ confirmado
Pérez reveló que los rumores de participación de indocumentados generaron una presión insostenible. “La angustia era enorme. Mi preocupación creció sabiendo que había personas malintencionadas detrás de las denuncias. A pesar de esto, no tengo resentimientos,” expresó.
Aseguró que actúa dentro del marco legal y, aunque finaliza el programa, planea regresar con nuevas propuestas en el entretenimiento.
“No tengo miedo, todo está en regla. Aunque ‘La Prisión de Destino’ termina aquí, nuevas oportunidades se abrirán. Sin rencores, ya que eso no está en mi corazón,” concluyó.
Por último, Pérez mencionó que será más cuidadoso al seleccionar su entorno debido a posibles traiciones, aunque decidió no identificar a los responsables.