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“Estoy condenado a pagar”: Yaco Eskenazi reclama a Natalie Vértiz por las deudas y los gastos

Yaco Eskenazi compartió detalles sobre cómo se gestionan las finanzas familiares y reclamó a Natalie Vértiz por no colaborar con algunas deudas.

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    “Estoy condenado a pagar”: Yaco Eskenazi reclama a Natalie Vértiz por las deudas y los gastos
    Yaco Eskenazi revela detalles de los gastos compartidos con Natalie Vértiz. Foto: composición LR/difusión
    “Estoy condenado a pagar”: Yaco Eskenazi reclama a Natalie Vértiz por las deudas y los gastos

    Yaco Eskenazi reveló algunos problemas que enfrenta al gestionar los gastos con Natalie Vértiz y afirmó que termina haciéndose cargo de varias deudas. El exmiembro de reality mencionó, además, que se encargó de los costos de la operación de una de las cuidadoras de su hijo, quien sufrió una fractura de clavícula.

    En medio del debate sobre el reparto de gastos en parejas, el presentador cuestionó cómo se distribuyen los pagos con la modelo y comentó durante el show que comparte con 'Loco' Wagner: "En realidad, tengo deudas y parece que soy yo quien tiene que asumirlas todas".

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    Yaco Eskenazi cuestiona la carga de gastos y pide apoyo a Natalie Vértiz

    El presentador explicó que una de las cuidadoras de su hogar se accidentó y necesitó cirugía tras romperse la clavícula. Eskenazi comentó que él cubrió todos los gastos necesarios para su tratamiento médico: "Me encargué de los costos, hice las transferencias, pagué al médico y la clínica", aseguró el exintegrante de 'Esto es guerra'.

    También mencionó que esta situación se repite con otros gastos familiares y relató que cuando Natalie Vértiz le pide dinero para ciertos pagos, siempre recuerda que puede deducirlo del saldo que ella le debe reembolsar.

    Cómo gestionan los gastos Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz

    Más adelante, Yaco Eskenazi abordó temas de gastos relacionados con sus hijos y su hogar, mencionando clases de violín de uno de ellos.

    "Me doy cuenta de que Natalie actúa como la Sunat: exige cobros, pero no paga", comentó el conductor, al recordar que su esposa recientemente le solicitó dinero para el profesor de violín y un viaje familiar.

    "Amor, me dice: 'Hay que pagar al profesor' y le respondo: 'Págalo tú y descuéntalo de lo que me debes', pero entonces me mira y dice: 'Deposita nomás' (…). Me hace abonar cosas y no me reembolsa lo mío", compartió el exchico reality.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Estoy condenado a pagar”: Yaco Eskenazi reclama a Natalie Vértiz por las deudas y los gastos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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