Murió 'Yuca': ¿cuál fue la causa de su fallecimiento y qué problema de salud enfrentó antes de su partida?

Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, falleció a los 75 años tras atravesar un prolongado deterioro de salud que comenzó luego de un fuerte accidente .

¿Cuál fue la causa de muerte del actor cómico Yuca? | Composición Wapa - Captura

¿Cuál fue la causa de muerte del actor cómico Yuca? | Composición Wapa - Captura

Enrique Espejo, conocido por varias generaciones de peruanos como ‘Yuca’, falleció este viernes 11 de septiembre de 2026 a los 75 años. El querido comediante pasó por un complejo periodo durante el último año y medio de su vida, luego de sufrir un accidente que terminó afectando seriamente su salud y lo llevó a permanecer internado, incluso en una Unidad de Cuidados Intensivos.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por Jorge Benavides, quien trabajó junto al humorista durante una importante etapa de su carrera artística. La partida del recordado integrante de sus programas generó tristeza entre sus colegas, figuras del espectáculo y los seguidores que disfrutaron de sus personajes en televisión.

Tras confirmarse su fallecimiento, muchos se preguntan qué provocó la muerte de Enrique Espejo y si enfrentaba alguna enfermedad específica. Te contamos todos los detalles.

El accidente que complicó la salud de Enrique Espejo ‘Yuca’

La situación médica de ‘Yuca’ comenzó a complicarse después de una fuerte caída que sufrió en marzo de 2025. El accidente le ocasionó una lesión de gravedad en la cabeza, por lo que sus familiares tuvieron que llevarlo de emergencia a un centro hospitalario.

Inicialmente, el comediante recibió atención en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa y posteriormente fue trasladado al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. La gravedad de su condición hizo necesario que permaneciera hospitalizado y recibiera atención especializada.

Durante abril de 2025, el estado de Enrique Espejo seguía siendo crítico y permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos. En aquel momento, sus familiares también mostraron preocupación por las circunstancias que habían provocado el accidente y pidieron que se investigara lo ocurrido.

Con el avance de las semanas, el humorista presentó algunos signos de mejoría. Tras dejar la UCI, se informó que podía reconocer a sus familiares, lo que generó esperanza entre las personas que permanecían pendientes de su evolución.

Sin embargo, aquella mejoría no significó el final de sus problemas médicos. Su estado continuó siendo delicado y comenzó una prolongada etapa de recuperación que se extendió durante los meses siguientes.

¿Cómo evolucionó la salud de ‘Yuca’ durante el último año?

Después de atravesar la etapa más complicada de su hospitalización, Enrique Espejo continuó enfrentando las consecuencias del accidente y necesitó cuidados constantes. En julio de 2025, Alfredo Benavides reveló que el comediante permanecía postrado y que su recuperación todavía era complicada.

La preocupación por el estado del recordado ‘Yuca’ volvió a hacerse evidente hacia finales de ese mismo año. Jorge Benavides contó que su compañero se encontraba en una situación bastante difícil e incluso tenía problemas para escuchar los mensajes que sus colegas le enviaban.

A pesar de este panorama, durante 2026 también se conocieron algunos avances en su recuperación. En junio, Martín Farfán informó que Enrique Espejo había recibido el alta médica y expresó su esperanza de que pudiera continuar recuperándose favorablemente fuera del hospital.

Estos reportes permiten conocer que el humorista atravesó un proceso médico prolongado y con diferentes etapas desde el accidente de marzo de 2025. Hubo momentos de extrema gravedad, una posterior recuperación de la UCI y nuevas dificultades que mantuvieron delicado su estado durante un largo periodo.

¿Cuál fue la causa de muerte de Enrique Espejo ‘Yuca’?

Enrique Espejo murió a los 75 años este viernes 11 de septiembre de 2026. Jorge Benavides confirmó públicamente la triste noticia, generando una ola de mensajes de pesar por la partida del humorista.

Hasta el momento, no se ha difundido una explicación médica oficial que determine qué provocó exactamente su fallecimiento. Por esta razón, no se puede afirmar que el deceso haya sido causado directamente por la caída que sufrió en 2025 ni relacionarlo con una enfermedad específica que no haya sido confirmada.