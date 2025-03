A diferencia de otros personajes públicos, Yuca no cuenta con redes sociales activas , por lo que la información sobre su estado dependerá de las declaraciones de sus compañeros de ‘JB en ATV’ o de su círculo más cercano. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre su estado de salud y el tiempo estimado para su recuperación.

Cabe recordar que, en los últimos años, el actor ha estado envuelto en polémicas mediáticas debido a una denuncia por tocamientos indebidos interpuesta por una excompañera de trabajo . Sin embargo, tras la resolución del caso, el tema no volvió a ser abordado públicamente.

“Una vez más se está haciendo justicia con este nuevo fallo. La denuncia la hice en el 2018, han pasado seis años y las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones. Ahora espero que el señor acepte su sentencia y no vuelva a apelar porque ya no tiene argumentos para eso”, dijo Clara Seminara.