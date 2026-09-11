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¡TRISTE NOTICIA! Falleció el cómico ‘Yuca’ a los 75 años tras enfrentar delicado problema de salud

El reconocido actor cómico peruano Enrique Espejo, recordado por su personaje ‘Yuca’, falleció a los 75 años tras enfrentar complicaciones de salud.

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    Falleció el cómico 'Yuca' | Composición Wapa - Difusión
    ¡TRISTE NOTICIA! Falleció el cómico ‘Yuca’ a los 75 años tras enfrentar delicado problema de salud

    El mundo de la comicidad peruana está de luto tras conocerse la muerte de Enrique Espejo, artista recordado por generaciones gracias a su popular personaje ‘Yuca’. El reconocido actor cómico dejó de existir a los 75 años, provocando numerosas muestras de pesar entre sus colegas y el público que siguió su trayectoria durante años.

    La noticia fue comunicada por Jorge Benavides, quien compartió elenco con el humorista durante una extensa etapa de su carrera. El también comediante utilizó sus redes sociales para confirmar el fallecimiento y dedicarle unas sentidas palabras a quien fuera uno de los rostros más queridos de sus espacios humorísticos.

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    Jorge Benavides confirma la muerte de ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje

    Jorge Benavides fue quien hizo pública la partida de Enrique Espejo a través de una publicación en sus redes sociales. El comediante expresó su tristeza por la pérdida de su compañero y recordó con cariño al personaje que acompañó durante tantos años sus producciones humorísticas.

    Jorge Benavides confirma muerte de Yuca
    Jorge Benavides confirma muerte de Yuca

    “Queridos seguidores. Nuestro querido ‘Yuquita’ dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, escribió.

    El también productor rememoró la etapa que compartió con ‘Yuca’ frente a las cámaras y resaltó la complicidad que ambos desarrollaron en distintas escenas y secuencias que quedaron en la memoria de los seguidores de la televisión peruana.

    ¿Qué problema de salud enfrentaba Enrique Espejo ‘Yuca’?

    Enrique Espejo había atravesado un complicado periodo en cuanto a su salud luego de sufrir un grave accidente en marzo de 2025. El hecho tuvo consecuencias importantes para el artista, quien tuvo que permanecer hospitalizado durante varias semanas debido a la gravedad de su estado.

    Tras recibir el alta médica, el recordado ‘Yuca’ regresó a su vivienda para continuar con el proceso de recuperación. Sin embargo, las secuelas del accidente hicieron que permaneciera en cama y necesitara atención permanente por parte de sus familiares y personas más cercanas.

    Este delicado escenario marcó los últimos meses de vida del actor cómico, quien recibió el acompañamiento de su entorno mientras enfrentaba las dificultades derivadas de su estado de salud.

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    Jorge Benavides recuerda los mejores momentos junto a ‘Yuca’

    En medio de su despedida, Benavides pidió que el recuerdo de Enrique Espejo no quede marcado únicamente por la tristeza de su partida. Por el contrario, invitó a sus seguidores a evocar los momentos de alegría que protagonizaron juntos a lo largo de su trayectoria televisiva.

    “La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes, sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos, compartiendo risas y carcajadas, como en este sketch de ‘La Farmacia'”, añadió Benavides.

    Con este mensaje, Jorge Benavides rindió homenaje a quien fuera una pieza importante de sus espacios humorísticos y destacó el legado de ‘Yuca’, personaje que se ganó el cariño del público gracias a sus recordadas actuaciones en la televisión nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡TRISTE NOTICIA! Falleció el cómico ‘Yuca’ a los 75 años tras enfrentar delicado problema de salud
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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