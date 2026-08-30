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Deysi Araujo al borde del abismo: la investigación fiscal que la podría llevar a la cárcel por lavado de activos

La conocida exvedette afronta una indagación judicial por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, delito que acarrea pena de prisión efectiva.

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    Deysi Araujo al borde del abismo: la investigación fiscal que la podría llevar a la cárcel por lavado de activos
    Deysi Araujo en el ojo de la tormenta. | Composición Wapa
    Deysi Araujo al borde del abismo: la investigación fiscal que la podría llevar a la cárcel por lavado de activos

    La farándula peruana se encuentra sacudida tras revelarse la delicada situación legal de Deysi Araujo. La modelo e influencer atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida pública debido a una indagación abierta por el Ministerio Público, la cual la vincula directamente con presuntos delitos de lavado de activos agravado provenientes del narcotráfico. Según el Código Penal peruano, de confirmarse una responsabilidad en este tipo de redes criminales, la penalidad no es menor y Araujo podría enfrentar una condena que oscila entre 15 y 20 años de prisión efectiva.

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    Deysi Araujo podría ir a la cárcel

    El origen del caso no es reciente, ya que la indagación fiscal se remonta a indagaciones iniciadas hace casi 12 años, donde se fiscalizan sus adquisiciones de inmuebles y movimientos bancarios sin aparente sustento. Este proceso judicial se suma a una serie de antecedentes polémicos y momentos de alta tensión mediática en la vida de la exvedette, entre los que figuran extorsiones de bandas criminales, episodios de hostigamiento vecinal en su departamento de San Isidro y denuncias públicas por presuntos abusos en su contra.

    Frente a la gravedad de los hechos, Deysi Araujo se pronunció públicamente para defender tajantemente su inocencia. En medio de lágrimas y visiblemente afectada, la bailarina negó cualquier tipo de financiamiento ilícito en su patrimonio. "No tengo absolutamente nada que ver con el narcotráfico ni con el lavado de activos. No he recibido ni un sol de nadie, yo no soy una delincuente porque soy inocente", aseveró la modelo ante las cámaras, dejando en claro su temor a perder la libertad por un proceso que califica de injusto.

    A la par de este golpe legal, la influencer atraviesa serias complicaciones económicas y personales que agravan su panorama. Araujo reveló que ha puesto en venta su departamento en el distrito de San Isidro para afrontar deudas y alejarse del ambiente de hostilidad con sus vecinos, aunque aclaró que la propiedad aún arrastra cargas financieras. La situación la ha llevado incluso a recibir asistencia psicológica para sobrellevar la presión del escrutinio público y las amenazas legales.

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    El Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar si existen los elementos de convicción suficientes que sustenten una acusación formal ante los tribunales. Mientras tanto, la exintegrante de 'La casa de Magaly' permanece bajo el foco de las autoridades y tiene que demostrar el origen legal de sus bienes para evitar una posible pena privativa de la libertad que pondría fin a su carrera mediática.

    SOBRE EL AUTOR:
    Deysi Araujo al borde del abismo: la investigación fiscal que la podría llevar a la cárcel por lavado de activos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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