ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

Deysi Araujo evalúa mudarse de su depa de San Isidro por la discriminación de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo anunció que venderá su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación y restricciones pese a estar al día en sus pagos.

    Deysi Araujo evalúa mudarse de su depa de San Isidro por la discriminación de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"
    La bailarina está pensando en vender la propiedad. | Composición Wapa
    Deysi Araujo evalúa mudarse de su depa de San Isidro por la discriminación de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

    La paciencia de Deysi Araujo llegó a su límite. La bailarina anunció que decidió poner en venta su departamento ubicado en San Isidro tras sentirse, según sus propias palabras, víctima de actos reiterados de discriminación por parte de sus vecinos y de la junta directiva del edificio donde reside.

    Deysi Araujo anuncia que venderá su departamento en San Isidro

    Lejos de tratarse de un impulso momentáneo, la decisión responde a una acumulación de situaciones que, asegura, la han desgastado emocionalmente. A pesar de cumplir con todas sus obligaciones como propietaria, afirma que se le ha restringido el acceso a espacios que forman parte de los servicios del edificio.

    “Estoy al día en todos los pagos de mi departamento, pero me prohíben usar las áreas comunes. Estoy sufriendo de discriminación y de muchas injusticias que colmaron mi paciencia. No me gustan los conflictos, así que mejor vendo mi departamento”, declaró al medio Trome.

    Consultada sobre si planea mudarse a otro lugar, la artista fue clara al explicar que la ilusión con la que adquirió su vivienda se fue apagando con el tiempo. “Sí. Compré mi departamento con mucha ilusión, pero no me gustan los conflictos o que me miren por encima del hombro”.

    Restricciones, denuncia policial y conflicto con la junta directiva

    La incomodidad de Deysi Araujo no es reciente. La artista reveló que ya acudió a la comisaría de San Isidro para dejar constancia formal de lo que considera un acto ilegal por parte de la administración del edificio.

    “Fui a la comisaría de San Isidro a poner la denuncia. En el edificio donde vivo tengo problemas nuevamente; me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal, soy propietaria y pago 600 soles mensuales de mantenimiento y estoy al día con mis pagos”, declaró.

    Según explicó, la medida estaría relacionada con una antigua deuda del edificio, originada por un conflicto legal entre un expropietario y la junta directiva, monto que ahora se busca repartir entre todos los residentes, pese a que ella no formaba parte del condominio en ese momento.

    “Dicen que hay una deuda de hace años, de un propietario que denunció a la junta directiva y ganó el juicio, entonces están dividiendo entre todos los propietarios para pagar una cuota que no me pertenece. Les dije que no estoy de acuerdo porque soy nueva propietaria y por eso me han prohibido hasta sentarme en la sala de espera. Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejan, ni siquiera jugar pelota ni entrar al gym. No es justo lo que están haciendo conmigo, por eso puse la denuncia y mi abogado procederá con lo que sigue”.

    Mientras el proceso legal continúa, Deysi Araujo ha optado por dar un paso al costado y cerrar este capítulo, priorizando su tranquilidad y la de su hijo.

    Deysi Araujo evalúa mudarse de su depa de San Isidro por la discriminación de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"
