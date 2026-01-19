¡INDIGNADA! Deisy Araujo DENUNCIÓ a vecinos que le prohíben usar áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Deysi Araujo es una de las vedettes más populares y de renombre del país. | Composición Wapa

La vedette Deysi Araujo atraviesa un conflicto vecinal que, según denuncia, viene afectando directamente su vida cotidiana y la de su hijo. La artista aseguró que la administración del edificio donde vive, en el distrito de San Isidro, le restringió el uso de espacios comunes como la piscina, el gimnasio y las canchas deportivas, pese a cumplir puntualmente con el pago del mantenimiento.

“Soy propietaria y abono 600 soles mensuales por mantenimiento”, declaró al diario Trome, al señalar que no existe ninguna razón legal para impedirle el acceso a zonas que forman parte de los beneficios del inmueble.

Deysi Araujo denuncia veto en su propio edificio

La exbailarina decidió acudir a la comisaría de San Isidro para dejar constancia de lo ocurrido, ya que —según explicó— no se trataría de un hecho aislado. “Me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal”, expresó visiblemente indignada.

De acuerdo con su versión, el problema se originó por una deuda antigua del edificio, generada tras un juicio perdido por la junta directiva luego de la demanda de un propietario. Ante ello, los vecinos acordaron repartir el monto pendiente entre todos los residentes, una medida que Deysi rechazó.

“Les dije que no estoy de acuerdo porque soy nueva propietaria y por eso me han prohibido hasta sentarme en la sala de espera. Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejan, ni siquiera jugar pelota ni entrar al gimnasio. No es justo lo que están haciendo conmigo, por eso puse la denuncia y mi abogado procederá con lo que sigue”, explicó a Trome, remarcando que considera arbitraria la sanción impuesta.

La otra faceta de Deysi: venta de marcianos para sostener a sus mascotas

Este no es el único episodio que ha llamado la atención del público en torno a la vedette. Tiempo atrás, Deysi Araujo sorprendió al revelar que cría cuyes en su departamento de San Isidro y que necesitaba adquirir un ventilador especial para el cuidado de los animales, cuyo alto costo complicó su economía.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, optó por emprender de una forma poco común en la zona: vender marcianos en la vía pública e incluso dentro de buses, apostando por un producto artesanal y natural.