Lourdes Sacín revela su última conversación con 'La China’ Polo: "Quería darme un..."

Lourdes Sacín contó detalles de la última conversación que tuvo con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato y recordó las amenazas que había recibido.

La muerte de Susy Aponte, conocida públicamente como ‘La China’ Polo, causó conmoción entre quienes compartieron con ella durante los últimos años. Una de las personas que quedó profundamente afectada fue Lourdes Sacín, quien recibió la noticia el mismo día de su cumpleaños.

La periodista había mantenido una relación laboral cercana con la candidata y conocía las amenazas que, según contó, había recibido. Ahora, Sacín recordó la conversación que tuvo con ella horas antes de su asesinato y reveló qué tenían pendiente para esa noche.

Lourdes Sacín cuenta cómo fue su última conversación con ‘La China’ Polo

Lourdes Sacín relató que llevaba aproximadamente dos años y medio trabajando junto a Susy Aponte y que, durante las últimas semanas, asumió la conducción del programa dominical debido a que ‘La China’ Polo se encontraba enfocada en su candidatura al Gobierno Regional de Áncash.

La periodista explicó que había conversado con Aponte poco antes de enterarse de su fallecimiento. Según contó, ambas habían hablado inicialmente sobre su cumpleaños y también intercambiaron información relacionada con los contenidos que tenían previstos para la edición del domingo 20 de septiembre.

“Me agarró desprevenida, no esperé que me llamaran a decirme que había fallecido, porque yo había hablado un rato antes, porque justamente ella me estaba hablando de mi cumpleaños. Y ella me estaba diciendo que en la noche hablábamos porque quería darme un regalo por mi cumpleaños, hablábamos de otras cosas, incluso de los temas que iban a salir este domingo 20 de septiembre. Me estaba hablando de algunas fuentes, pero todo se acabó. Todo se apagó un segundo”, dijo conmocionada.

La noticia ocurrió después de que ‘La China Polo’ fuera asesinada en Caraz. Según la información relatada en el programa, la candidata habría recibido un disparo durante el ataque que terminó con su vida.

Lourdes Sacín exige justicia y cuestiona investigación por feminicidio

Tras conocer el crimen, Sacín manifestó su preocupación por las amenazas que, según afirmó, habían sido dirigidas contra Aponte y otras personas relacionadas con su trabajo periodístico. La periodista señaló que prefería no revelar todos los detalles que conoce del caso debido a que considera necesario proteger su propia seguridad.

“No voy a entrar en detalles de sospechas, de qué pasó o qué sé, porque uno también tiene que pensar en su propia seguridad. Y creo que 'La China' se confió, porque sabía que la querían matar. Todos lo sabíamos. Sabíamos que había amenazas a ella, al programa, al equipo, a mí. Ella puso denuncias, ella pidió garantías, pero no pasó nada”, sostuvo.

Asimismo, Sacín cuestionó públicamente que el Ministerio Público haya planteado investigar el asesinato bajo la figura de feminicidio. Desde su perspectiva, el crimen estaría relacionado con la información que ‘La China Polo’ manejaba y con las denuncias que había realizado.

“No puedo creer que la Fiscalía de Áncash quiera abrir una investigación por feminicidio. Esto no es un feminicidio, es una completa mentira. Investiguen. Ya veo que la justicia en Áncash, como ella decía, es corrupta. A mí me consta que esto no es un tema de feminicidio. Es por un tema de información que ella manejaba, información que le ha costado la vida. Y que ella, si bien sabía y denunció, de repente no midió y se confió”, denunció.

Por último, Lourdes Sacín recordó el respaldo que recibió de Aponte durante el tiempo que trabajaron juntas y pidió que el asesinato de la periodista y candidata no quede sin esclarecerse. También destacó que ‘La China Polo’ deja cuatro hijos tras su muerte.