¡FUE TAJANTE! Mario Irivarren MARCA DISTANCIA de Onelia Molina y lanza contundente frase: “No existe el más mínimo deseo”

Mario Irivarren negó haber intentado acercarse a Onelia Molina durante una boda y cuestionó que su expareja dejara abierta esa posibilidad.

Mario Irivarren decidió aclarar públicamente lo ocurrido durante una boda en la que coincidió con su expareja Onelia Molina. El integrante de 'Esto es Guerra' se mostró incómodo luego de que se dejara abierta la posibilidad de que había intentado acercarse a la odontóloga durante el evento.

El chico reality rechazó tajantemente esa versión y aseguró que tanto Onelia como su actual pareja, Kevin Díaz, conocen lo que realmente ocurrió aquella noche.

Mario Irivarren cuestiona respuesta de Onelia Molina

La controversia surgió después de que Onelia y Kevin fueran consultados sobre un supuesto intento de acercamiento por parte de Mario. Para Irivarren, la respuesta de ambos habría generado interpretaciones que no corresponden con lo sucedido.

"Le preguntan a Onelia y Kevin (Díaz) sobre una situación o contexto en el que supuestamente yo intenté tener un tipo de acercamiento, cosa que no ha ocurrido porque yo sé que no ha pasado y ellos (Onelia y Kevin) saben que no ha pasado".

El exchico reality reconoció que le sorprendió que no descartaran directamente la versión. "Me extrañó y generó curiosidad el hecho de no responder correctamente. ¿Por qué jugar a la ambigüedad o dejarlo en el aire? Yo veo su respuesta y entiendo que efectivamente pasó (que intentó tener un acercamiento)".

"Me parece contradictorio dejar la puerta abierta y genera que yo tenga que aclarar", manifestó Irivarren.

Mario Irivarren niega querer acercarse nuevamente a Onelia

Ante las especulaciones, Mario fue enfático al asegurar que durante el matrimonio no buscó conversar, cruzar miradas ni establecer algún tipo de contacto con su expareja.

"En ningún momento intenté buscar ni busqué el contacto y nunca he hablado con un tercero pidiendo la intervención para que me ayude a tener un tipo de conversación en su momento".

Además, descartó que tenga intención de acercarse a Onelia en el futuro. "No está en mis planes, nunca intenté cruzarme con nadie. No intenté hacer contacto de miradas ni intenté hablar con nadie. No ha pasado ni va a pasar".

Finalmente, Irivarren aseguró que respeta la actual relación sentimental de Molina con Kevin Díaz y que no busca generar ningún inconveniente entre ellos.