¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Melanie Martínez responde a Pamela Franco tras quitarle su respaldo legal a Christian Domínguez: “No soy malagradecida”

Melanie Martínez respondió a Pamela Franco por la controversia legal y rechazó que se menosprecie su carrera musical: ¿qué declaró?

Melanie Martínez responde a Pamela Franco tras quitarle su respaldo legal a Christian Domínguez | Composición Wapa

Melanie Martínez responde a Pamela Franco tras quitarle su respaldo legal a Christian Domínguez | Composición Wapa

Melanie Martínez decidió expresarse después de que Pamela Franco revelara que ya no tienen ningún vínculo. La ex de Christian Domínguez se refirió a las tensiones surgidas entre ellas y respondió a las inquietudes sobre el respaldo legal recibido y su oportunidad de cantar.

En el programa 'América Hoy', Martínez afirmó que aprecia el apoyo brindado en su momento, pero rechazó que se retrate la situación como si hubiera una deuda personal con la cantante de cumbia.

Melanie aborda el apoyo legal de Pamela

Consultada sobre los abogados y la denuncia que no habría avanzado, Melanie Martínez prefirió no dar detalles, aunque sí dejó en claro su postura sobre el patrocinio legal recibido.

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“No sé qué tanto pueda generar una denuncia que no procedió”, comentó inicialmente.

La cantante insistió en que siempre ha valorado el apoyo recibido y aclaró que los abogados no tienen la obligación de representarla para siempre.

“Agradezco, no tienen por qué seguir patrocinándome eternamente. Si eso tiene un límite, es lógico que ya no puedan hacerlo, lo entiendo. Tampoco están obligados”, explicó.

Además, Martínez reiteró su gratitud por el tiempo en que recibió asistencia legal.

“Agradezco el momento en el que me asesoraron”, expresó.

Niega que Pamela la haya descubierto como cantante

Otro aspecto que Martínez quiso aclarar fue la oportunidad de cantar que tuvo. Cuestionó que se presente a Pamela Franco como su descubridora artística, pues aseveró que ya era conocida como artista.

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“Lo presentan como si me hubieran descubierto, y no es así”, dijo.

Recordó que ya había tenido visibilidad pública y participado en un reality, por lo que considera que su llegada a la música no puede atribuirse exclusivamente a Pamela Franco.

“Aunque quería cantar, todo el mundo sabía que cantaba, porque estaba en un reality aquí, y me conocen”, sostuvo.

La ex de Christian Domínguez mencionó también la exposición mediática que tuvo debido a las denuncias y conflictos con el cantante.

“Aparte de los problemas con Cristian, ya estaba expuesta por las denuncias con los medios. No me dio más visibilidad”, señaló.

Finalmente, Melanie Martínez afirmó que la canción no le generó ganancias económicas y mencionó que, en cambio, se vio envuelta en nuevas denuncias.

“¿Gané algo con esta canción? No he ganado nada”, indicó.

“Al igual que ella, como afirma, no he ganado nada. Solo más denuncias, porque incluso en la última que tengo de Cristian, se menciona la canción, que es un ataque hacia él”, añadió.