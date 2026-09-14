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¿CUÁNTOS RETOQUES SE HIZO? Zully cuenta toda la verdad sobre sus procedimientos estéticos en Miami: “Menos la cara”

Zully viajó a Miami para someterse a una cirugía estética y mostró en redes cómo fue el procedimiento y cómo avanza su recuperación.

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    Zully compartió una nueva etapa. | Composición Wapa
    ¿CUÁNTOS RETOQUES SE HIZO? Zully cuenta toda la verdad sobre sus procedimientos estéticos en Miami: “Menos la cara”

    Zully, cuyo nombre real es Abigail Sulamita Salazar Cotrina, sorprendió a sus seguidores al revelar que viajó a Miami para someterse a una intervención estética. La tiktoker decidió documentar parte del proceso, desde los exámenes previos hasta sus primeros días de recuperación.

    "Acompáñenme en esta nueva etapa, ya que me voy a operar. Qué nervios. Pero lo importante es que nos vamos a ver unas lobas", expresó antes del procedimiento.

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    Zully muestra su paso por el quirófano

    La creadora de contenido fue atendida en Nikki’s Plastic Surgery, donde realizó los chequeos previos a la cirugía.

    "Llegué a la clínica a hacer mis exámenes y empezamos con el tensiómetro. Después me fui a ver mi peso. Por aquí andaba echada para sacarme más pruebas.

    Y por último me sacaron sangre para que todo esté perfecto", detalló.

    Tras la intervención, reapareció utilizando faja de compresión y brasier quirúrgico, además de mostrar parte de su recuperación.

    Zully revela qué se hizo en Miami

    Durante una transmisión en Kick, la influencer respondió a las preguntas de sus seguidores sobre el alcance de su operación.

    "Para toda la gente que me dice, Zully, qué te has hecho. Me hice todo, todo, menos la cara, obviamente, porque mi cara, aunque sea, está más o menos. Pero de aquí para abajo todo me he hecho", afirmó.

    Luego agregó: "Están bien preguntones. Sí, bueno, algo así es. Parezco toda una payasada, si lo ven raro es porque estoy hinchada".

    Pese a ello, Zully no detalló públicamente cada uno de los procedimientos realizados.

    Zully cuenta cómo avanza su recuperación

    Con el paso de los días, la tiktoker aseguró sentirse mejor y agradeció el apoyo recibido.

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    "Quiero decirles que ya me encuentro cada día estoy mejor. Hoy vamos a desayunar pancito con huevito y paltita, y por aquí hay frutitas", relató.

    Además, adelantó que esperaba retomar pronto sus transmisiones y actividades habituales mientras continuaba con el postoperatorio.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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