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¿LE HIZO DESPLANTE? Mamá de Hugo García sorprende con POLÉMICA decisión sobre Isabella Ladera después de la boda de Mafer Neyra

Fabiola Silva, madre de Hugo García, causó debate al viajar a EE.UU. para conocer a Isabella Ladera y su nieto recién nacido tras la boda de Mafer Neyra. ¿Qué acción provocó especulaciones sobre su relación con la venezolana?

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    ¿LE HIZO DESPLANTE? Mamá de Hugo García sorprende con POLÉMICA decisión sobre Isabella Ladera después de la boda de Mafer Neyra
    Mamá de Hugo García sorprende con POLÉMICA decisión sobre Isabella Ladera después de la boda de Mafer Neyra. | Composición Wapa
    ¿LE HIZO DESPLANTE? Mamá de Hugo García sorprende con POLÉMICA decisión sobre Isabella Ladera después de la boda de Mafer Neyra

    Mafer Neyra e Hugo García están nuevamente en el foco de atención desde que ella se casó con su pareja, Ernesto Cabieses, el pasado sábado. Hugo compartió mensajes enigmáticos en redes que muchos interpretan como si fueran dedicados a Mafer. En este contexto, su madre, Fabiola Silva, voló a Estados Unidos para conocer a Isabella Ladera y a su nieto recién nacido. ¿Qué detalle generó intriga?

    La decisión de Fabiola Silva sobre Isabella Ladera tras boda de Mafer Neyra

    Hugo García ha estado en el centro de la polémica por los mensajes que podrían sugerir que aún recuerda la boda de Mafer Neyra con Ernesto Cabieses, pese a estar en una nueva relación con Isabella Ladera, con quien tiene un hijo.

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    "Por fin llegó el día...", "Sé feliz", fueron algunos de los mensajes que publicó durante la boda de Mafer, lo que alimentó especulaciones sobre sus sentimientos hacia ella.

    Más tarde, Hugo explicó que esos mensajes estaban relacionados con la llegada de su madre, Fabiola Silva, quien conoció a Isabella y a su nieto por primera vez.

    El evento fue significativo para Hugo, quien celebró que su madre conociera a su nieto. Aun así, algunos usuarios notaron que Isabella no figuró en las fotos compartidas con Fabiola y su bebé, lo que aumenta las sospechas de una posible tensión.

    Mamá de Hugo García y su decisión con Isabella Ladera tras boda
    Mamá de Hugo García y su decisión con Isabella Ladera tras boda

    Fabiola se tomó fotos con su hijo y el bebé, quien se parece mucho a Hugo, pero Isabella no apareció en ninguna de las publicaciones ni de su suegra ni de Hugo. Esto llevó a especular sobre su relación.

    Reacciones sobre el encuentro familiar
    Reacciones sobre el encuentro familiar

    Comentarios como “¿Te llevas mal con Isa? Las suegras deberían entender que las nueras son nuevas hijas”, o “¿Y la nuera?” inundaron las redes sociales.

    Especulaciones sobre la relación familiar
    Especulaciones sobre la relación familiar
    Comentarios sobre la integración familiar
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    Hasta ahora, Hugo e Isabella no han hablado al respecto ni aparecido juntos en público. Mientras tanto, ella solo compartió mensajes en redes que muchos interpretaron como indirectas a su situación actual.

    “Yo estoy en la mía porque en la de otro me atraso. Dios mío… solo existo jajaja”, escribió en Instagram, dejando entrever una posible incomodidad. ¿Existen tensiones en la familia?

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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