¡CON EL CORAZÓN ROTO! Isabella Ladera y Hugo García reaccionan a una triste noticia sobre un bebé recién nacido

A pocos meses de dar la bienvenida a su bebé, Isabella Ladera y Hugo García quedaron profundamente consternados tras recibir la noticia del fallecimiento de un recién nacido, lo que causó gran impacto en el mundo del espectáculo.

A dos meses de la llegada de Koa, Isabella Ladera y Hugo García experimentaron una profunda tristeza al conocer la desafortunada noticia sobre la muerte de un recién nacido que vivió solo cuatro días. La pareja no pudo evitar conmoverse con el anuncio que dio el popular músico urbano Dekko, quien compartió la trágica noticia con una imagen de su hijo. ¿Qué dijo la pareja?

Isabella Ladera y Hugo García conmovidos por trágica noticia de un recién nacido

La pareja mostró gran sensibilidad tras el reciente fallecimiento del bebé del cantante Dekko, quien informó a sus seguidores de la triste pérdida.

Isabella Ladera y Hugo García profundamente afectados por la noticia

El artista Daniel Esquiaqui Lecomt sorprendió al borrar todas sus publicaciones de Instagram y luego en su perfil, compartió una imagen de su hijo recién nacido junto a un emotivo mensaje de despedida que impactó a sus seguidores.

“Mi precioso hijo, estuviste en este mundo cuatro días, cinco horas y seis minutos, quiero recordarte lleno de vida en el momento en que naciste. No pude tenerte en mis brazos ni un segundo y esa inquietud estará conmigo siempre. No puedo entender los motivos de Dios, pero el único consuelo es que jamás sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel", expresó con dolor.

Después de esto, siendo padres recientes de su hijo Koa, Isabella y Hugo se mostraron profundamente conmovidos. Especialmente Isabella, quien envió un mensaje cargado de sentimiento por la trágica pérdida.

"Lo siento profundamente. Que Dios les dé fortaleza", "Mucha fuerza en este momento", escribieron ambos para consolar.

Así, la pareja manifestó lo conmovida que estaba por esta pérdida, más aún al haber experimentado ellos mismos la llegada de su primer hijo recientemente.

Afectados profundamente por la noticia



