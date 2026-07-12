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Isabella Ladera emociona y PREOCUPA al contar cómo fue dar a luz a su bebé con Hugo García: “Agarraron puntos”

Isabella Ladera, tras dar la bienvenida a su segundo hijo, se sincera sobre el complicado parto que vivió. Incluso requirió puntos. ¿Qué pasó?

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    Isabella Ladera emociona y PREOCUPA al contar cómo fue dar a luz a su bebé con Hugo García: “Agarraron puntos”
    Isabella Ladera hizo fuerte revelación tras dar a luz a su bebé. | Composición Wapa
    Isabella Ladera emociona y PREOCUPA al contar cómo fue dar a luz a su bebé con Hugo García: “Agarraron puntos”

    La influyente figura en redes Isabella Ladera conmocionó a sus seguidores al dar la bienvenida a su segundo hijo, el primero junto a Hugo García. Posteriormente, decidió compartir su experiencia y causó inquietud con su relato sobre un parto laborioso que se extendió por más de un día y finalizó con la necesidad de puntos.

    Isabella Ladera abre su corazón sobre el parto que preocupó a muchos

    A través de Instagram, tanto Isabella Ladera como Hugo García publicaron tiernas imágenes junto a su recién nacido y mostraron al bebé momentos después de su llegada. Sin embargo, Ladera confesó que estuvo cerca de darse por vencida durante el proceso del parto.

    Isabella Ladera se confiesa tras su doloroso parto.
    Isabella Ladera se confiesa tras su doloroso parto.

    “Después de 26 horas de contracciones intensas, estuve a punto de rendirme, pero el amor de los que me rodean me permitió continuar. Tras pocos intentos, Koa nació”, compartió en sus historias, y explicó que optó por un parto en agua desde su hogar.

    Isabella Ladera agradeció el apoyo recibido y señaló que aún siente dolor debido a los puntos necesarios tras el parto. “Agradezco los buenos deseos. Estoy muy cansada y experimento ligeras contracciones (lo cual es normal), además de haber recibido puntos, pero estoy feliz y más enamorada de lo que imaginé”, concluyó.

    Isabella Ladera agradece a sus seguidores.
    Isabella Ladera agradece a sus seguidores.

    Los retos de Isabella Ladera en las últimas etapas de su embarazo

    Solo días antes del nacimiento, Isabella Ladera había publicado un emotivo video en TikTok, donde compartía las dificultades de las semanas finales de su gestación. En su semana 39, la influencer se mostró entre lágrimas por los intensos dolores físicos y el agotamiento que la sobrepasaban.

    Isabella confesó que sufría fuertes dolores de espalda, lo que le impedía dormir bien, caminar con normalidad y dedicar tiempo de calidad a su hija Mía. "Estoy exhausta, el dolor es muy intenso. No puedo dormir, ni caminar, y no puedo estar para Mía como quisiera. ¿Cuánto más va a durar esto?", expresó abiertamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Isabella Ladera emociona y PREOCUPA al contar cómo fue dar a luz a su bebé con Hugo García: “Agarraron puntos”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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