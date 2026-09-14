¿CELOS? Isabella Ladera reacciona con FUERTES FRASES tras las presuntas dedicatorias de Hugo a Mafer Neyra: "La de otro..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La atención está sobre Hugo García después de que el sábado 12 de septiembre Mafer Neyra, quien fuera su novia, se casó con Ernesto Cabieses. García no tardó en publicar mensajes enigmáticos relacionados con esa fecha, generando rumores sobre si aún tiene sentimientos no resueltos. Esto poco después de que Isabella Ladera, su actual pareja, diera a luz a su primer hijo en común. ¿Qué fuertes comentarios hizo la venezolana en el ojo de la controversia?
Isabella Ladera responde con palabras punzantes a supuestas dedicatorias de Hugo García por boda de Mafer Neyra
Mafer Neyra fue protagonista del fin de semana pasado al casarse con Ernesto Cabieses en una ceremonia encantadora tras cinco años juntos.
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Después de su larga relación con Hugo García, muchos aplaudieron que Mafer haya encontrado a su compañero de vida para hacer familia, mientras que el exguerrero sorprendió con mensajes inesperados percibidos como dedicados por algunos en redes.
Expresiones como "Por fin llegó el día.." y "Sé feliz" dejaron a todos perplejos a medida que se desarrollaba la boda de Neyra.
Esto llamó la atención sobre si Hugo lamentaba no haber llegado al altar con Neyra y por qué podría seguir pensando en ella pese a su sólido vínculo con Ladera. Muchos aguardaban el pronunciamiento de la venezolana tras situaciones semejantes con Beéle, su antigua pareja, y ahora ha llegado.
Isabella resurgió en redes para compartir mensajes contundentes que acapararon miradas. Sin aclarar o defender directamente a su pareja, lanzó indirectas sobre su percepción respecto a los comentarios. Inicialmente, ante las críticas sugiriendo que García pudo omitirla en sus publicaciones, dijo: "Dios mío…yo solo existo jajaja", con un tono irónico y de sorpresa.
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Más tarde, reafirmó su posición con mensajes que dejaban clara su intención de no involucrarse en asuntos ajenos. ¿Fue una indirecta hacia Mafer Neyra o a Hugo García debido a los rumores sobre su exnovia?
"Yo estoy en la mía porque en la de otro me atraso", mencionó, dejando el tema así. Interesantemente, en medio de toda la agitación, no se les ha visto juntos en recientes apariciones en redes, aunque sí junto a su bebé, el pequeño Koa.