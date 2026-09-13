Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Reniec ofrece DNI gratis del 7 al 13 de setiembre en 24 regiones: Conoce quiénes acceden y los horarios disponibles

¡SE DESTAPÓ LA VERDAD! Briela Cirilo revela el motivo de su salida de Corazón Serrano y deja inesperada declaración: “Conversé con Edwin...”

Briela Cirilo decide aclarar públicamente los motivos detrás de su salida de Corazón Serrano. ¡Fue su decisión personal!

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡SE DESTAPÓ LA VERDAD! Briela Cirilo revela el motivo de su salida de Corazón Serrano y deja inesperada declaración: “Conversé con Edwin...”
    Briela Cirilo revela el motivo de su salida de Corazón Serrano y deja inesperada declaración: “Conversé con Edwin...” | Composición Wapa
    ¡SE DESTAPÓ LA VERDAD! Briela Cirilo revela el motivo de su salida de Corazón Serrano y deja inesperada declaración: “Conversé con Edwin...”

    Briela Cirilo, conocida cantante, ha estado en el centro de la atención mediática tras anunciar su partida de Corazón Serrano, sorprendiendo a los seguidores de la banda. Ahora, la cantante peruana ha decidido hablar por primera vez sobre las razones de su decisión de dejar la orquesta.

    Briela Cirilo confirma que su salida de Corazón Serrano sorprendió a todos

    En una entrevista con Roquis Roland, Briela fue muy clara al mencionar que ella misma decidió dejar Corazón Serrano. "Quería que fuera una sorpresa, sin que se generen rumores. Dije mi adiós en el último evento en Trujillo", compartió al inicio.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Qué pasó con la HERENCIA de Myriam Fefer? Ariel Bracamonte revela el DESTINO de la FORTUNA familiar y expone a Liliana Castro

    Destacó que tuvo una conversación con Edwin Guerrero, líder del grupo, para despedirse personalmente del público. "Hablé con Edwin para que mi despedida fuera en vivo y no mediante un comunicado. Fueron tres años de una gran etapa, y supe cuándo debía concluir", explicó.

    Briela Cirilo decide contar su verdad.
    Briela Cirilo decide contar su verdad.

    Asimismo, Briela Cirilo aclaró por qué decidió no renovar su contrato. "Mi ciclo en Corazón Serrano terminó y coincidió con la finalización de mi contrato, por lo que hablé con los propietarios para concluirlo", afirmó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Magaly AL BORDE de la angustia revela que recibió ATERRADORA AMENAZA contra su hijo: "Sabían que mi hijo estaba..."

    La exintegrante de Corazón Serrano también rechazó categóricamente las especulaciones sobre posibles conflictos internos. "No hay peleas ni incomodidades, he visto muchas noticias así", aseguró. Además, mencionó sus planes de estudiar en el extranjero.

    “Dicen que me voy a Bilbao, que tengo cáncer o estoy embarazada. Son muchas cosas... Leo los comentarios y me río, pero prefiero no responder. Planeo irme a Europa o a Estados Unidos; siempre me ha interesado aprender”, reveló.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE DESTAPÓ LA VERDAD! Briela Cirilo revela el motivo de su salida de Corazón Serrano y deja inesperada declaración: “Conversé con Edwin...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Romina Gachoy revela la verdad detrás de la lujosa fiesta de 15 años de la hija de Angie Jibaja: "No quería un..."

    ¿LO PERDONÓ? Milena Zárate publica FOTO de Edwin Sierra con su hija y toma RADICAL DECISIÓN: "Te amo bebé"

    Romina Gachoy revela el motivo detrás de la celebración de los 15 años de la hija de Angie Jibaja: "No deseaba un cumpleaños..."

    Acribillan a famoso cantante de salsa en su camioneta cuando se desplazaba junto a su hijo de 10 años en el Callao

    Gigi Mitre critica duramente a Pamela Franco y le hace recordar su pasado: “Eres igual de infiel y mentirosa”

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Rally Kart

    Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;