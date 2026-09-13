¡SE DESTAPÓ LA VERDAD! Briela Cirilo revela el motivo de su salida de Corazón Serrano y deja inesperada declaración: “Conversé con Edwin...”

Briela Cirilo decide aclarar públicamente los motivos detrás de su salida de Corazón Serrano . ¡Fue su decisión personal!

Briela Cirilo revela el motivo de su salida de Corazón Serrano y deja inesperada declaración: “Conversé con Edwin...” | Composición Wapa

Briela Cirilo revela el motivo de su salida de Corazón Serrano y deja inesperada declaración: “Conversé con Edwin...” | Composición Wapa

Briela Cirilo, conocida cantante, ha estado en el centro de la atención mediática tras anunciar su partida de Corazón Serrano, sorprendiendo a los seguidores de la banda. Ahora, la cantante peruana ha decidido hablar por primera vez sobre las razones de su decisión de dejar la orquesta.

Briela Cirilo confirma que su salida de Corazón Serrano sorprendió a todos

En una entrevista con Roquis Roland, Briela fue muy clara al mencionar que ella misma decidió dejar Corazón Serrano. "Quería que fuera una sorpresa, sin que se generen rumores. Dije mi adiós en el último evento en Trujillo", compartió al inicio.

Destacó que tuvo una conversación con Edwin Guerrero, líder del grupo, para despedirse personalmente del público. "Hablé con Edwin para que mi despedida fuera en vivo y no mediante un comunicado. Fueron tres años de una gran etapa, y supe cuándo debía concluir", explicó.

Briela Cirilo decide contar su verdad.

Asimismo, Briela Cirilo aclaró por qué decidió no renovar su contrato. "Mi ciclo en Corazón Serrano terminó y coincidió con la finalización de mi contrato, por lo que hablé con los propietarios para concluirlo", afirmó.

La exintegrante de Corazón Serrano también rechazó categóricamente las especulaciones sobre posibles conflictos internos. "No hay peleas ni incomodidades, he visto muchas noticias así", aseguró. Además, mencionó sus planes de estudiar en el extranjero.