Revelan la razón por la que Briela Cirilo se iría al EXTRANJERO tras renunciar a Corazón Serrano

La inesperada salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano continúa despertando dudas sobre cuál será el próximo paso en su carrera artística. Tras confirmarse su alejamiento de la agrupación, comenzaron a circular distintas versiones sobre sus planes, entre ellas la posibilidad de que viaje fuera del Perú para continuar con su preparación musical.

Mientras la cantante mantiene silencio sobre lo que hará próximamente, algunos personajes de la televisión y creadores de contenido han difundido información sobre el supuesto rumbo que tomaría luego de finalizar su vínculo con la agrupación.

¿Por qué Briela Cirilo se iría del Perú?

Durante una reciente edición de 'América Hoy', Janet Barboza se refirió a la salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano y comentó una versión relacionada con el futuro profesional de la joven artista. De acuerdo con lo expuesto por la conductora, Briela estaría considerando la posibilidad de continuar desarrollándose musicalmente fuera del territorio nacional, teniendo a Estados Unidos como uno de los destinos que habría contemplado.

"Lo que está diciendo la fuente oficial, digamos, que están saliendo a hablar en redes sociales, hay un joven, me parece, que se ha comunicado con Briela y dice: es que, al estilo de los hermanos Yaipén o la familia Lozada en Piura, ella se iría a estudiar música a Estados Unidos", explicó la presentadora en el espacio televisivo.

La información abrió el debate entre los integrantes del espacio televisivo, pues no todos estuvieron de acuerdo con la posibilidad planteada por Barboza. Mientras algunos consideraron que la cantante podría estar buscando ampliar su preparación y conocer nuevas alternativas para impulsar su carrera, otros no descartaron que detrás de su decisión existan razones diferentes.

Entre las hipótesis que se mencionaron también aparecieron posibles desacuerdos relacionados con su contrato o la existencia de nuevos proyectos personales. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada directamente por Briela, por lo que todavía no existe certeza sobre el verdadero motivo que la llevó a dejar Corazón Serrano.

Briela Cirilo tendría otro proyecto tras dejar Corazón Serrano

A las declaraciones de Janet Barboza se sumó una segunda versión difundida por el tiktoker Anthony Quipas. A través de uno de sus videos, el creador de contenido aseguró que la decisión de Briela Cirilo de no continuar en Corazón Serrano estaría relacionada con uno de sus principales objetivos profesionales.

Según lo expuesto por Quipas, la cantante tendría la intención de seguir preparándose en el ámbito musical mientras busca acercarse a oportunidades relacionadas con Disney. De concretarse, este proyecto significaría un importante desafío para la joven artista, quien durante su permanencia en Corazón Serrano logró ganar experiencia frente a grandes públicos y recorrer diversos escenarios junto a la agrupación.

El tiktoker, además, presentó en redes sociales una captura de un supuesto mensaje que habría recibido meses atrás y en el que aparentemente ya se adelantaba el futuro de Briela. En dicha conversación se indicaba que la cantante culminaría su contrato con la agrupación y posteriormente viajaría al extranjero.

"Ella dijo que no continuaba. Cuando termina su contrato se va a Barcelona. Se va a estudiar", indica la conversación que difundió el creador de contenido.