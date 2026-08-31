¡En concierto! Briela Cirilo RENUNCIÓ a Corazón Serrano EN VIVO y sus compañeras ROMPEN en LLANTO: "Gracias por permitirme cumplir un sueño" | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡En concierto! Briela Cirilo RENUNCIÓ a Corazón Serrano EN VIVO y sus compañeras ROMPEN en LLANTO: "Gracias por permitirme cumplir un sueño" | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Después de permanecer cerca de tres años en Corazón Serrano, Briela Cirilo sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya no continuará formando parte de la reconocida agrupación de cumbia. El anuncio se produjo durante una presentación realizada este último fin de semana, donde la cantante aprovechó el escenario para despedirse del público y de la familia Guerrero Neira.

La noticia generó un momento cargado de emociones entre los integrantes de la orquesta. Varias de sus compañeras no pudieron contener las lágrimas y terminaron abrazando a Briela en medio del escenario ante la mirada de los asistentes.

Briela Cirilo confirma su salida de Corazón Serrano durante concierto

La despedida comenzó cuando el animador de Corazón Serrano tomó la palabra para informar públicamente que la vocalista cerraba su etapa dentro de la agrupación. Durante su intervención, destacó el talento y compromiso que Briela demostró durante el tiempo que perteneció a la orquesta y le deseó éxito en los proyectos que emprenda próximamente.

“De verdad te deseamos de todo corazón que todo lo que se viene sea lleno de éxitos, de sueños cumplidos, nuevas oportunidades y las puertas de esta familia, me refiero a nosotros como amigos, siempre van a estar abiertas para ti. Espero que despidan a Briela como se lo merece con fuertes aplausos. Hoy cierra una etapa bonita en Corazón Serrano, hoy reconocemos tu talento, tu entrega y la alegría que llevaste en cada escenario y todo lo bueno que dejas en las personas”, expresó.

Luego de estas palabras, el micrófono pasó a manos de Briela Cirilo, quien aprovechó la ocasión para agradecer especialmente a los hermanos Guerrero Neira por haberle dado la oportunidad de integrar una de las agrupaciones más populares de la cumbia peruana.

Briela Cirilo se quiebra al despedirse de sus compañeras

Durante su mensaje, la cantante recordó las experiencias que vivió en estos tres años y reconoció el apoyo recibido tanto de sus compañeras como de los músicos, técnicos y seguidores de Corazón Serrano.

“Muchas gracias a todos, gracias a la familia Guerrero Neira por la oportunidad y también por haberme permitido cumplir un sueño que ha sido estar en grandes escenarios al lado de personas que jamás voy a olvidar. Me llevo muchísimos recuerdos con mis amigas. También profunda admiración por los músicos de la agrupación, el equipo técnico que sin ellos no sería posible todo esto. Y pues agradecerte a ti Dany, no me esperaba este texto, a todo el público por acompañarme en las buenas, en las malas y hacerme sentir tan querida. Esta etapa me la llevo para siempre en un lugar especial en el corazón, muchas gracias Corazón Serrano”, narró.

La emoción terminó apoderándose de Briela, quien rompió en llanto segundos después de finalizar su discurso. Sus compañeras comenzaron a acercarse una por una para abrazarla, protagonizando una emotiva despedida sobre el escenario.