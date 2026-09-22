¡IMPACTO! Periodista lanza inesperada revelación sobre el caso de ‘La China Polo’: “Tengo miedo, pero tiene que ver…”

Durante el programa 'Amor y Fuego', un periodista señaló a un grupo específico en relación con el asesinato de la conocida comunicadora Susy Aponte Polo . ¿A quién apunta por este trágico suceso?

El asesinato de la periodista y candidata regional Susy la 'China' Polo generó gran conmoción y un nuevo capítulo acaba de ser presentado en la televisión nacional. Durante el programa 'Amor y Fuego', el periodista de investigación, Álvaro Pérez Moral, expresó su temor al hablar sobre el caso, señalando que el crimen está relacionado con una lucha territorial entre bandas como 'La Nueva Jauría' y 'Los Pulpos', quienes disputan el control de la minería ilegal en la zona, un tema que estaba siendo investigado por la fallecida profesional.

Periodista acusa a grupo delictivo tras la muerte de la 'China' Polo

Durante el programa 'Amor y Fuego', Álvaro Pérez Moral, un periodista investigador, manifestó su preocupación por su seguridad al hablar sobre el caso, atribuyendo el asesinato a disputas entre grupos delictivos en el norte del país, investigaciones que su colega realizaba.

"Me asusta lo que voy a revelar, pero la organización criminal 'La nueva jauría' está involucrada. La China estaba siguiendo a Yolin Bazán. Hace poco en el programa que conduzco con Pilar Higachi, ella lo afirmó. ¿Y qué sucedió? Menos de dos semanas después, la asesinaron. Cuatro bandas criminales dominan casi toda la minería ilegal en el norte. 'Los pulpos' y 'La nueva jauría' son las más grandes", comentó en la conversación con Rodrigo González.