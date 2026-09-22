Disney+ presenta el tráiler de Amores inesperados: Un actor, seis personajes, seis maneras de amar

Disney+ presenta el tráiler y póster de Amores inesperados, la nueva comedia dramática protagonizada por Martín Bossi, que estrena con todos sus episodios el 16 de septiembre en Disney+. A través de distintas historias de amor, Bossi revela una faceta inédita, lejos de las máscaras y la imitación, en un registro crudo, honesto y profundamente humano que explora las múltiples caras del amor. Compuesta por seis episodios de 40 minutos, la serie está escrita y dirigida por Marcos Carnevale y realizada por La Flia Contenidos.

Con el amor como tema que atraviesa todas las tramas, Amores inesperados presenta una colección de seis historias protagonizadas por Martín Bossi, quien da vida a un personaje distinto en cada una de ellas. A partir de la premisa de que el amor es algo que no se busca, sino que se encuentra, la nueva serie juega con la comedia y el drama para contar seis relatos profundamente humanos. Cada historia unitaria gira en torno al concepto desde un punto de vista distinto, incluyendo el de la amistad poco probable entre un camarero y una mujer de la aristocracia, el romance entre un enfermero y la hija de su paciente, la relación entre un ladrón y la mujer a la que decide asaltar, y un affaire dentro del mundo corporativo con un desenlace inesperado.

La serie se estrenó el pasado 16 de septiembre.

Completan el elenco de la serie Jorgelina Aruzzi (Michi), Eleonora Wexler (Sofía), Patricia Palmer (Helena), Lula Rosenthal (Ella), Karina Hernández (Julia), Julieta Cardinali (Valeria), Osvaldo Santoro (Horacio) y Betiana Blum (Madre de Andrea), quienes acompañan a Bossi en las distintas historias que conforman la serie.