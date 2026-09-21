Hamnet: la historia detrás de una de las películas literarias del año

El pasado 19 de septiembre se estrenó en streaming la película que explora la vida personal y familiar del célebre escritor inglés y un episodio que probablemente inspiró gran parte de su literatura: la muerte de su hijo Hamnet. Dónde y cómo verla.

Llega al streaming 'Hamnet', la película basada en la vida de William Shakespeare, el hombre detrás de Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth entre otros clásicos universales. Estará disponible a partir del 19 de septiembre para los usuarios del servicio de TV satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming DGO con acceso a HBO Max.

Dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, propone una mirada íntima sobre la vida familiar de Shakespeare y su relación con su esposa Agnes, a partir de la historia de su hijo Hamnet, fallecido por la peste a los 11 años.

Hamnet llega al streaming.

Está basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell y explora temas como el amor, la familia y el duelo. Además, presenta un interrogante clave: la posible conexión entre la tragedia familiar que vivió y la creación de Hamlet.