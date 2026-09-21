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Hamnet: la historia detrás de una de las películas literarias del año

El pasado 19 de septiembre se estrenó en streaming la película que explora la vida personal y familiar del célebre escritor inglés y un episodio que probablemente inspiró gran parte de su literatura: la muerte de su hijo Hamnet. Dónde y cómo verla.

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    Hamnet: la historia detrás de una de las películas literarias del año
    Ya puedes ver Hamnet en streaming.
    Hamnet: la historia detrás de una de las películas literarias del año

    Llega al streaming 'Hamnet', la película basada en la vida de William Shakespeare, el hombre detrás de Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth entre otros clásicos universales. Estará disponible a partir del 19 de septiembre para los usuarios del servicio de TV satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming DGO con acceso a HBO Max.

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    Dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, propone una mirada íntima sobre la vida familiar de Shakespeare y su relación con su esposa Agnes, a partir de la historia de su hijo Hamnet, fallecido por la peste a los 11 años.

    Hamnet llega al streaming.
    Hamnet llega al streaming.

    Está basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell y explora temas como el amor, la familia y el duelo. Además, presenta un interrogante clave: la posible conexión entre la tragedia familiar que vivió y la creación de Hamlet.

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    Con el estreno de 'Hamnet', DIRECTV y DGO proponen una invitación a conocer más sobre el célebre escritor inglés, a través de los contenidos que pueden encontrarse en la biblioteca de la plataforma de streaming, tales como 'Sueño de una noche de verano' (disponible en DGO), 'Shakespeare Apasionado' (disponible para clientes con acceso a Prime Video) y 'Romeo y Julieta' (disponible para clientes con acceso a Disney+).

    SOBRE EL AUTOR:
    Hamnet: la historia detrás de una de las películas literarias del año
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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