Hamnet: la historia detrás de una de las películas literarias del año

Hamnet: la historia detrás de una de las películas literarias del añoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Llega al streaming 'Hamnet', la película basada en la vida de William Shakespeare, el hombre detrás de Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth entre otros clásicos universales. Estará disponible a partir del 19 de septiembre para los usuarios del servicio de TV satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming DGO con acceso a HBO Max.
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Dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, propone una mirada íntima sobre la vida familiar de Shakespeare y su relación con su esposa Agnes, a partir de la historia de su hijo Hamnet, fallecido por la peste a los 11 años.
Está basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell y explora temas como el amor, la familia y el duelo. Además, presenta un interrogante clave: la posible conexión entre la tragedia familiar que vivió y la creación de Hamlet.
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Con el estreno de 'Hamnet', DIRECTV y DGO proponen una invitación a conocer más sobre el célebre escritor inglés, a través de los contenidos que pueden encontrarse en la biblioteca de la plataforma de streaming, tales como 'Sueño de una noche de verano' (disponible en DGO), 'Shakespeare Apasionado' (disponible para clientes con acceso a Prime Video) y 'Romeo y Julieta' (disponible para clientes con acceso a Disney+).