Un error de gran magnitud se cometió en Panamericana Televisión cuando Milagros Leiva hizo pública la identidad de un estudiante víctima de abuso en el Liceo Naval Almirante Guise.

Mamá de alumno víctima de Liceo Naval ROMPE SU SILENCIO y se dirige a Milagros Leiva tras revelación de información SENSIBLE: "Me dirijo a usted..." | Composición Ep | Difusión

Mamá de alumno víctima de Liceo Naval ROMPE SU SILENCIO y se dirige a Milagros Leiva tras revelación de información SENSIBLE: "Me dirijo a usted..." | Composición Ep | Difusión

En un desafortunado evento periodístico durante el programa 'Esta Noche' de Panamericana Televisión, la periodista Milagros Leiva mencionó el nombre de un estudiante que sufrió abuso sexual por parte de sus compañeros del Liceo Naval Almirante Guise. La madre del estudiante afectado emitió un comunicado dirigido a Leiva, expresando su posición sobre este incidente. ¿Planea presentar acciones legales contra la periodista? En esta nota, te contamos todos los detalles.

Madre del estudiante del Liceo Naval se pronuncia tras la revelación en Panamericana TV

A través de una comunicación dirigida a Milagros Leiva, la madre del afectado en el Liceo Naval aclaró que no considera emprender acciones legales contra la periodista, ya que según su perspectiva, el error sucedido el 18 de septiembre en 'Esta Noche' fue involuntario.

"Quiero dejar claro que no tengo intención de tomar medidas en su contra por lo ocurrido. Entiendo que la presión mediática y la necesidad de rapidez pueden llevar a cometer errores involuntarios. Por ello, más que buscar confrontación, creo que este es el momento de unir esfuerzos", se menciona en su declaración.

La madre también resaltó que la prioridad es asegurar justicia para su hijo y mantener el enfoque de la investigación. Pidió al periodismo que apoye una indagación exhaustiva y responsable, donde se escuchen todas las partes y, sobre todo, se proteja al menor involucrado.

Comunicado de la madre de la víctima de Liceo Naval hacia Milagros Leiva.

"Lo crucial ahora es no perder de vista el objetivo: obtener justicia para mi hijo. En este sentido, el periodismo responsable es esencial", señaló.

La madre también expresó su intención de colaborar con la información necesaria y trabajar en una cobertura mediática efectiva que pueda aclarar los hechos y no desvíe el propósito principal: la verdad y la justicia.

Comunicado de la madre del menor agraviado.

¿Qué acciones tomará Panamericana TV respecto a Milagros Leiva?

Referente a Milagros Leiva, la cadena televisiva ha indicado que están tomando una serie de medidas correctivas y fortaleciendo sus protocolos internos para manejar de manera adecuada la información sensible. Sin embargo, no se ha mencionado ningún despido o separación de la periodista.

Según el comunicado, "Desde que se tuvo conocimiento de lo sucedido, hemos implementado medidas correctivas y reforzado nuestros procedimientos internos para el manejo de información sensible, especialmente la que involucra a menores y víctimas de abuso".

El canal 5 se compromete a asumir su responsabilidad como medio de comunicación, pidiendo disculpas a la víctima y su familia, y reafirmando su compromiso con la protección de la dignidad, privacidad y derechos de los menores de edad, concluyó el comunicado.