Perú vs. Venezuela se enfrentan en la final del Mundial de Comidas de Ibai: ¿cómo votar?

Perú busca el título del Mundial de Comidas frente a Venezuela . Conoce cómo participar y votar por la propuesta peruana en redes sociales.

Perú vs. Venezuela: ¿Cómo votar en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos? | Captura de pantalla Facebook

Perú vs. Venezuela: ¿Cómo votar en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos? | Captura de pantalla Facebook

Perú y Venezuela vuelven a encontrarse en una batalla gastronómica organizada por el popular streamer español Ibai Llanos. Esta vez, el ceviche y la Inca Kola representan a la propuesta peruana, mientras que el pabellón criollo y la bebida de malta buscan llevar a Venezuela al título. La gran final ya inició su etapa de votación y los usuarios pueden participar a través de las redes sociales habilitadas para la competencia.

Perú vs. Venezuela: ¿qué platos representan a cada país?

La gastronomía peruana y venezolana se encuentran nuevamente en una final impulsada por Ibai Llanos, luego del enfrentamiento que ambos países protagonizaron en el Mundial de Desayunos 2025. En esta nueva edición, cada selección gastronómica reúne varios platos y bebidas representativos de sus respectivas cocinas.

La ronda definitiva comenzó el 20 de septiembre, por lo que los seguidores ya pueden participar en la elección que determinará al ganador del torneo gastronómico.

Perú consiguió su clasificación después de imponerse ante Argentina en las semifinales. La propuesta peruana obtuvo cerca de 1,9 millones de votos, mientras que la representación argentina alcanzó 1,184 millones.

Venezuela, en tanto, aseguró su presencia en la final luego de superar a Ecuador. El conjunto venezolano consiguió 2,308 millones de votos frente a los 1,511 millones obtenidos por su rival.

Para esta final, Perú llega encabezado por el ceviche y la Inca Kola. A estos elementos se suman el pan con chicharrón, el ají de gallina y el lomo saltado, ampliando la representación de la gastronomía nacional.

Venezuela, por su parte, presenta como plato principal el pabellón criollo acompañado de maltina. Su propuesta también incluye la cachapa, la arepa reina pepiada y un tradicional plato navideño compuesto por ensalada de gallina, pan con jamón, pernil y hallaca.

¿Cómo votar por Perú en Instagram?

Para participar desde Instagram, los usuarios deben ingresar a las plataformas oficiales de Ibai Llanos y localizar la publicación correspondiente a la competencia.

Ingresa al perfil oficial de Ibai Llanos en Instagram. Ubica la publicación relacionada con el enfrentamiento gastronómico. Accede a la sección de comentarios. Participa en la dinámica de votación indicada en la publicación. Selecciona o escribe Perú, de acuerdo con el mecanismo habilitado.

¿Cómo votar por Perú en TikTok?

La votación también puede seguirse desde TikTok mediante el perfil oficial del streamer español. Para participar, sigue estos pasos:

Ingresa a la cuenta oficial de Ibai Llanos. Busca el video relacionado con el enfrentamiento gastronómico. Revisa la encuesta o mecanismo de votación asociado a la publicación. Participa en la dinámica disponible. Vota por Perú.

¿Cómo votar por Perú en YouTube?

Los seguidores de Ibai también pueden encontrar la competencia en YouTube. Para apoyar a Perú desde esta plataforma:

Ingresa al canal oficial de Ibai Llanos. Busca el video o Short correspondiente al duelo gastronómico. Revisa la dinámica de participación disponible en la publicación. Dirígete a los comentarios si la votación se realiza mediante esta modalidad. Participa y vota por Perú.

¿Cómo votar por Perú en Facebook?

Facebook es otra de las redes donde los seguidores pueden encontrar contenido relacionado con el Mundial de Comidas. El procedimiento es el siguiente:

Ingresa a la página oficial de Ibai Llanos. Encuentra la publicación correspondiente a la competencia. Revisa los comentarios y la dinámica de votación habilitada. Participa siguiendo las indicaciones de la publicación. Elige Perú para apoyar a la propuesta nacional.