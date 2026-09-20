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Critican a Isabella Ladera, novia de Hugo García, por vender MUEBLES ORINADOS por sus mascotas a 3 mil dólares: "Los remato para recuperar"

La pareja de Hugo García generó polémica en redes sociales tras revelar que sus mascotas orinaron sus sofás, por los que ahora pide US$3.000.

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    Critican a Isabella Ladera, novia de Hugo García, por vender MUEBLES ORINADOS por sus mascotas a 3 mil dólares: "Los remato para recuperar"
    Isabella Ladera es criticada por poner en venta sus muebles orinados de sus mascotas a 3 mil dólares | Composición Wapa - Instagram
    Critican a Isabella Ladera, novia de Hugo García, por vender MUEBLES ORINADOS por sus mascotas a 3 mil dólares: "Los remato para recuperar"

    Isabella Ladera, pareja de Hugo García, generó controversia entre sus seguidores tras revelar que puso a la venta dos muebles de su hogar. La influencer venezolana explicó que ambos sofás presentan un particular problema relacionado con sus mascotas. Pese a ello, decidió ofrecerlos por una importante suma de dinero, asegurando que buscaba recuperar parte de lo que había invertido. Su anuncio rápidamente provocó reacciones y cuestionamientos en redes sociales.

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    Isabella Ladera revela por qué vende sus muebles a 3 mil dólares

    A través de sus historias de Instagram, Isabella Ladera sorprendió al mostrar que estaba ofreciendo dos muebles por un total de US$3.000. Sin embargo, la influencer aclaró desde el inicio que los artículos tenían una particular condición debido a los animales que viven con ella.

    Según explicó, sus perros y gatos habrían orinado sobre los sofás. Aunque intentaron solucionar el problema mediante una limpieza, Ladera aseguró que el olor continúa siendo un inconveniente para ella, motivo por el que tomó la decisión de venderlos.

    “Los dos por 3K, ¿quién dice yo? Pero hay una situación. Es que, como tengo perros y gatos, los dos muebles que compré están meados. Lo intentamos lavar, pero yo cuando huelo algo de algún lugar y así ya no huele, no hay manera de que ese olor se salga de mi cabeza, por lo que quiero venderlos”, dijo sin ningún tipo de miramientos.

    La creadora de contenido también detalló cuánto había pagado originalmente por cada uno de los muebles. De acuerdo con sus declaraciones, uno de ellos tuvo un precio superior al monto que ahora solicita por ambos, mientras que el segundo fue adquirido recientemente.

    “El verde me costó más de 3.000 dólares y el morado, que me acaba de llegar hace poco, me costó alrededor de 2.000 dólares. Los voy a rematar para recuperar alguito”, añadió.

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    Isabella Ladera recibe críticas por vender muebles orinados por sus mascotas

    La propuesta de la novia de Hugo García no tardó en generar comentarios en las plataformas digitales. Los usuarios reaccionaron al anuncio y centraron sus cuestionamientos tanto en el estado de los sofás como en el precio establecido para venderlos.

    Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la propia Isabella Ladera reconociera públicamente que sus mascotas habían orinado en los muebles. Esto provocó dudas entre los internautas respecto a las condiciones en las que serían entregados los artículos.

    A ello se sumó el valor de US$3.000 que la influencer fijó por los dos sofás. Mientras algunos usuarios cuestionaron la posibilidad de adquirir muebles que presentan este tipo de inconvenientes, otros criticaron que fueran ofrecidos por una suma considerable pese a la situación que la propia creadora de contenido expuso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Critican a Isabella Ladera, novia de Hugo García, por vender MUEBLES ORINADOS por sus mascotas a 3 mil dólares: "Los remato para recuperar"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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