Kelly Acuña, hermana de Richard y cuñada de Brunella Horna, celebró sus 40 con DOS GRANDES BANDAS en vivo

Kelly Acuña, hermana de Richard Acuña , celebró sus 40 años con una exclusiva fiesta que contó con shows en vivo de Bacilos y La Mosca Tsé Tsé y reconocidos invitados.

Kelly Acuña tiró la casa por la ventana para sus cumpleaños.

Kelly Acuña tiró la casa por la ventana para sus cumpleaños.

Kelly Acuña festejó la llegada de sus 40 años con una exclusiva celebración que reunió música internacional, una sofisticada decoración y conocidos personajes de la televisión peruana. La hermana de Richard Acuña y cuñada de Brunella Horna tuvo como invitados especiales a Bacilos y La Mosca Tsé Tsé, agrupaciones que ofrecieron presentaciones en vivo durante la noche.

La celebración estuvo ambientada bajo las iniciales KAN y contó con una reducida lista de asistentes. Entre los rostros conocidos que participaron del cumpleaños estuvieron Ethel Pozo, Silvia Cornejo, Richard Acuña y Brunella Horna.

Bacilos y La Mosca Tsé Tsé sorprendieron en cumpleaños de Kelly Acuña

Uno de los mayores atractivos de la celebración fue la presencia de Bacilos. El grupo, que días antes había estado en Perú como parte de una gira internacional, habría sido contratado especialmente para amenizar el cumpleaños.

El creador de contenido José Pastor comentó detalles sobre la presentación. "Una de las hijas de Acuña disfrutó porque llevó a su fiesta a Bacilos, que estuvo en una presentación acá en Perú hace un par de días, pero ellos lo llevaron para que canten en vivo", señaló Pastor.

Algunos registros de la fiesta muestran al vocalista de la agrupación sobre el escenario, acompañado de su guitarra y compartiendo una canción con varias asistentes. Kelly Acuña también apareció disfrutando de la presentación junto a sus invitados.

La música internacional no terminó allí. Ric La Torre reveló que La Mosca Tsé Tsé también formó parte del espectáculo preparado para la noche. Videos difundidos posteriormente mostraron a integrantes de la agrupación frente al escenario decorado con el distintivo KAN.

Sin embargo, la cantidad de imágenes de la fiesta habría sido limitada. "Hemos tratado de buscar los videos así más bonitos y para acá no hay. Los invitados parece que dijeron: ‘No, no pueden subir a nada o tienen cuentas privadas’", explicó La Torre.

Ethel Pozo y Silvia Cornejo estuvieron entre los invitados

La fiesta también llamó la atención por algunos de sus asistentes. Ethel Pozo llegó acompañada por su esposo, Julián Alexander Mujica, y su presencia estaría relacionada con la estrecha amistad que mantiene con Brunella Horna.

"Ethel con Brunella se volvieron muy grandes amigas. Ethel estuvo presente en la fiesta de los Acuña", indicó José Pastor.

Otra de las figuras que acudió al cumpleaños fue Silvia Cornejo. Según Ric La Torre, los asistentes debían cumplir con un código de vestimenta elegante, en el que predominaron los colores oscuros y dorados.

"La vestimenta claramente era vestido de gala, porque todos estaban ahí vestidos. Silvia Cornejo también cayó. Definitivamente, negro era el color", relató.

Richard Acuña y Brunella Horna también fueron captados durante la celebración luciendo atuendos formales. El espacio, además, estuvo decorado con grandes arreglos florales en tonos rosados y blancos que se extendían por el techo del salón.

¿Qué mensaje dedicó Brunella Horna a Kelly Acuña?

Brunella Horna recurrió a Instagram para dedicarle unas palabras a su cuñada por sus 40 años. La empresaria publicó una fotografía en la que ambas aparecen con vestidos de gala y acompañó la imagen con un afectuoso mensaje.

"Una noche de celebración y llena de emoción, los 40 de mi cuñada @kellyacunan. Que este nuevo año llegue cargado de más sueños, éxitos y momentos inolvidables", escribió la empresaria en el texto que acompañó la imagen.

La publicación apareció después de varios meses en los que Horna mantuvo un perfil mucho más discreto en redes sociales. Desde marzo redujo considerablemente su actividad en Instagram, luego de que su familia fuera relacionada públicamente con un caso vinculado a EsSalud.

La conductora retomó progresivamente sus publicaciones desde julio, aunque con menor frecuencia y mostrando principalmente viajes, momentos familiares y actividades junto a Richard Acuña.