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¿POR QUÉ NO APARECE EN SUS REDES? Edwin Sierra explica por qué no realiza publicaciones con su hija, fruto de su relación con Milena Zárate

Edwin Sierra habló finalmente sobre su hija con Milena Zárate. ¿Qué confesó?

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    ¿POR QUÉ NO APARECE EN SUS REDES? Edwin Sierra explica por qué no realiza publicaciones con su hija, fruto de su relación con Milena Zárate
    Edwin Sierra explica por qué no realiza publicaciones con su hija. | Composición Wapa
    ¿POR QUÉ NO APARECE EN SUS REDES? Edwin Sierra explica por qué no realiza publicaciones con su hija, fruto de su relación con Milena Zárate

    Edwin Sierra, conocido comediante, sorprendió al público con su regreso a la pantalla chica tras 11 años con su programa 'El show de Edwin' en Panamericana Televisión. Recientemente, también generó atención al abordar por primera vez el tema de su hija, fruto de su relación con Milena Zárate.

    Edwin Sierra revela por qué evita publicar fotos de su hija

    Conocido por ser reservado, el locutor de radio rara vez habla de su vida personal. No obstante, en una entrevista con Infobae, se sinceró sobre su hija Kristell, quien tiene trece años.

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    Edwin explicó que el motivo por el cual no comparte imágenes de su hija es su deseo de mantener ese aspecto privado. "Es un amor puro y sincero. No publico nada de ella porque lo considero algo muy personal. La adoro mucho y me siento bendecido por tenerla. Aunque ya es mayor, para mí siempre será mi pequeña niña",

    Milena Zárate compartió una imagen de su hija con Edwin Sierra.
    Milena Zárate compartió una imagen de su hija con Edwin Sierra.
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    "Aún la veo pequeña, con sus colitas." Esto, añadió Sierra, muestra su cercana relación con su hija. "Ser padre es una experiencia que se aprende sobre la marcha; no hay guías para esto, pero uno lo hace con amor y cariño", agregó.

    Recientemente, Milena Zárate sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de su hija abrazando a su papá, Edwin Sierra. Esto desató especulaciones sobre si habían dejado de lado sus diferencias por el bienestar de Kristell.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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