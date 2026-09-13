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¿LO PERDONÓ? Milena Zárate publica FOTO de Edwin Sierra con su hija y toma RADICAL DECISIÓN: "Te amo bebé"

Milena Zárate generó revuelo al publicar una foto de Edwin Sierra con su hija tras los enfrentamientos que ambos protagonizaron durante años.

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    ¿LO PERDONÓ? Milena Zárate publica FOTO de Edwin Sierra con su hija y toma RADICAL DECISIÓN: "Te amo bebé"
    Milena Zárate sorprende con foto de Edwin Sierra y su hija | Composición Wapa: Captura de pantalla - Instagram
    ¿LO PERDONÓ? Milena Zárate publica FOTO de Edwin Sierra con su hija y toma RADICAL DECISIÓN: "Te amo bebé"

    Milena Zárate volvió a generar comentarios en redes sociales luego de mostrar una inesperada imagen de Edwin Sierra junto a la hija que tienen en común. La publicación sorprendió debido a la historia que ambos arrastran y a las diferencias que han protagonizado públicamente durante los últimos años. ¿La cantante estaría dejando atrás los conflictos por el bienestar de su hija?

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    Milena Zárate comparte inesperada fotografía de Edwin Sierra junto a su hija

    La artista publicó una instantánea en la que aparece el comediante compartiendo un momento de cariño con la menor. En la fotografía, padre e hija posan sonrientes y abrazados frente al lente, mientras de fondo Milena eligió la canción ‘Llegaste a mí’.

    Edwin Sierra se luce con su hija
    Edwin Sierra se luce con su hija

    Junto al registro, la intérprete escribió unas palabras dedicadas a su hija que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores: Tu felicidad siempre por encima de todo!!! Será la mía te amo bb”.

    El gesto tomó por sorpresa a los usuarios, especialmente por los antecedentes de la relación entre Milena y Edwin. De acuerdo con el contexto de la publicación, la cantante no solía mostrar públicamente este tipo de momentos entre su hija y el comediante.

    Aunque la fotografía evidencia una escena afectuosa entre Edwin Sierra y su hija, el post de Milena Zárate no significa necesariamente que ambos hayan solucionado sus diferencias o retomado una relación cercana. Sin embargo, su mensaje sí deja claro que la felicidad de la menor tendría un lugar prioritario para ella.

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    Milena Zárate y Edwin Sierra: así comenzó su polémica historia

    La historia sentimental entre Milena Zárate y Edwin Sierra se remonta a 2009, cuando ambos iniciaron una relación que terminó vinculándolos también en el ámbito familiar. Durante su etapa como pareja, la cantante se fue consolidando dentro de la escena artística peruana y posteriormente ambos se convirtieron en padres de una niña.

    La relación sentimental terminó definitivamente en 2013, pero el final del romance no significó el cierre de la polémica. Al año siguiente, Milena decidió hablar públicamente sobre los motivos que, desde su perspectiva, habían provocado la ruptura.

    En 2014, la cantante colombiana señaló a Edwin Sierra por una supuesta infidelidad con su hermana menor, Greissy Ortega. La joven había llegado poco tiempo antes desde Colombia, y la revelación provocó una gran controversia en el espectáculo peruano.

    Desde entonces, Milena y Edwin han protagonizado diversos cruces mediáticos y declaraciones relacionadas con el final de su relación. La historia familiar adquirió aún mayor exposición debido a las intervenciones públicas de los involucrados, convirtiéndose en uno de los conflictos sentimentales más recordados de la televisión peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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