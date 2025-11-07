Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Milena Zárate sorprende en su boda simbólica en EE.UU. con un básico look nupcial totalmente white

Milena Zárate y Carlos Mendoza celebraron su boda simbólica en EE.UU. con una íntima ceremonia y un elegante look nupcial sobrio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Milena Zárate sorprende en su boda simbólica en EE.UU. con un básico look nupcial totalmente white
    Milena Zárate celebra su boda simbólica en EE.UU. | Composición Wapa | Instagram
    Milena Zárate sorprende en su boda simbólica en EE.UU. con un básico look nupcial totalmente white

    Milena Zárate atraviesa un momento especial en su vida y lo celebró con una boda simbólica en Estados Unidos, organizada por su pareja, el tatuador Carlos Mendoza. La ceremonia coincidió con su cumpleaños y, en un gesto romántico, se intercambiaron aros como símbolo de su amor.

    En este nuevo capítulo, Milena apostó por un look básico y sobrio que destacó en el evento, demostrando que incluso en la sencillez, su estilo nunca pasa desapercibido.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Ivana Yturbe roba todas las miradas con un look pre-nupcial a pocos meses de su boda religiosa: "Mi bride era"

    Milena Zárate celebró una boda simbólica con su pareja

    La cantante viajó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños, pero su novio, con quien lleva casi cinco años de relación, la sorprendió organizando una boda simbólica.

    No me he casado formalmente, pero tuvimos una ceremonia simbólica el mismo día de mi cumpleaños. Fue nuestra locura de amor. Carlos me emocionó muchísimo con la sorpresa, no me lo esperaba. Es la primera vez que vivo algo así y que alguien hace algo así por mí”, contó Zárate al diario Trome.

    Durante la ceremonia, la pareja optó por un look total white. Milena lució un vestido strapless de corte suelto y el cabello recogido en un pequeño moño fresco, mientras que Carlos vistió camisa blanca, logrando un estilo coordinado y elegante.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Karla Bacigalupo marca tendencia en el Miss Universo 2025 con un infartante cambio de look que desata elogios

    El blanco, el color clave para novias elegantes y a la moda

    El blanco se ha consolidado como el color predilecto para vestidos de boda por su elegancia atemporal y versatilidad en tendencias de moda. Este tono transmite pureza, frescura y sofisticación, convirtiéndose en la opción ideal para ceremonias tanto clásicas como modernas. Además, permite jugar con texturas, cortes y detalles que resaltan la figura sin sobrecargar el look.

    En las últimas pasarelas, diseñadores apuestan por blancos minimalistas, combinados con accesorios delicados o elementos en total white para lograr un efecto armonioso y chic. Para bodas simbólicas o íntimas, el blanco se adapta a cualquier estilo, desde lo romántico hasta lo contemporáneo, asegurando que la novia luzca elegante y en tendencia sin perder comodidad ni frescura en su gran día.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milena Zárate sorprende en su boda simbólica en EE.UU. con un básico look nupcial totalmente white
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Karla Bacigalupo marca tendencia en el Miss Universo 2025 con un infartante cambio de look que desata elogios

    Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    3 sesiones de tratamiento para reducir papada y cachetes.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;