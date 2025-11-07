Milena Zárate y Carlos Mendoza celebraron su boda simbólica en EE.UU. con una íntima ceremonia y un elegante look nupcial sobrio.

Milena Zárate atraviesa un momento especial en su vida y lo celebró con una boda simbólica en Estados Unidos, organizada por su pareja, el tatuador Carlos Mendoza. La ceremonia coincidió con su cumpleaños y, en un gesto romántico, se intercambiaron aros como símbolo de su amor.

En este nuevo capítulo, Milena apostó por un look básico y sobrio que destacó en el evento, demostrando que incluso en la sencillez, su estilo nunca pasa desapercibido.

Milena Zárate celebró una boda simbólica con su pareja

La cantante viajó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños, pero su novio, con quien lleva casi cinco años de relación, la sorprendió organizando una boda simbólica.

“No me he casado formalmente, pero tuvimos una ceremonia simbólica el mismo día de mi cumpleaños. Fue nuestra locura de amor. Carlos me emocionó muchísimo con la sorpresa, no me lo esperaba. Es la primera vez que vivo algo así y que alguien hace algo así por mí”, contó Zárate al diario Trome.

Durante la ceremonia, la pareja optó por un look total white. Milena lució un vestido strapless de corte suelto y el cabello recogido en un pequeño moño fresco, mientras que Carlos vistió camisa blanca, logrando un estilo coordinado y elegante.

El blanco, el color clave para novias elegantes y a la moda

El blanco se ha consolidado como el color predilecto para vestidos de boda por su elegancia atemporal y versatilidad en tendencias de moda. Este tono transmite pureza, frescura y sofisticación, convirtiéndose en la opción ideal para ceremonias tanto clásicas como modernas. Además, permite jugar con texturas, cortes y detalles que resaltan la figura sin sobrecargar el look.