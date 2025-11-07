Karla Bacigalupo marca tendencia en el Miss Universo 2025 con un infartante cambio de look que desata elogiosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La representante peruana Karla Bacigalupo sigue brillando con fuerza en el Miss Universo 2025, el certamen más prestigioso del mundo que este año se celebra en Tailandia. Desde su llegada, ha deslumbrado con su elegancia y actitud, reflejando el estilo y la esencia peruana en cada aparición.
Sin embargo, su más reciente cambio de look ha acaparado todas las miradas: un corte moderno y sofisticado que marca tendencia global y la consolida como una de las candidatas más comentadas del concurso.
LEER MÁS: Ivana Yturbe roba todas las miradas con un look pre-nupcial a pocos meses de su boda religiosa: "Mi bride era"
Karla Bacigalupo sorprende en el Miss Universo 2025 con un estilo audaz
Karla Bacigalupo, representante de Perú en el Miss Universo 2025, ha sorprendido al público con un estilo audaz y vanguardista que refleja su evolución como figura de moda. Su reciente cambio de look, con un corte de cabello moderno y favorecedor, resalta la estructura de su rostro, aportando frescura y sofisticación.
Este nuevo estilo enmarca sus facciones con elegancia, realzando su mirada y acentuando su belleza natural. Lejos de ser un simple cambio, su apuesta capilar se convierte en una declaración de estilo que fusiona tendencia, seguridad y empoderamiento femenino, posicionándola entre las candidatas más destacadas del certamen. Con esta transformación, Karla reafirma que la moda también es una forma de expresión y un poderoso vehículo para proyectar confianza y autenticidad.
TAMBIÉN LEER: Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú
Cerquillo ventana: cómo aporta a los tipos de rostro
El cerquillo ventana, también conocido como curtain bangs, se ha convertido en el corte más versátil y favorecedor de la temporada. Su caída ligera y movimiento natural permiten adaptarlo a distintos tipos de rostro:
- Rostro redondo: estiliza y alarga las facciones al crear una ilusión vertical, aportando equilibrio y frescura.
- Rostro cuadrado: suaviza las líneas marcadas del mentón y la frente, dando un efecto más armonioso y delicado.
- Rostro ovalado: realza la simetría natural y añade un toque de dinamismo sin perder proporción.
- Rostro alargado: acorta visualmente el rostro al cubrir parte de la frente, generando un aire juvenil y chic.
- Rostro en forma de corazón: equilibra la amplitud de la frente y resalta la mirada con sutileza y feminidad.