La candidata peruana se roba todas las miradas en Tailandia con un inesperado cambio de look que causa furor y se vuelve el más comentado del certamen.

La representante peruana Karla Bacigalupo sigue brillando con fuerza en el Miss Universo 2025, el certamen más prestigioso del mundo que este año se celebra en Tailandia. Desde su llegada, ha deslumbrado con su elegancia y actitud, reflejando el estilo y la esencia peruana en cada aparición.

Sin embargo, su más reciente cambio de look ha acaparado todas las miradas: un corte moderno y sofisticado que marca tendencia global y la consolida como una de las candidatas más comentadas del concurso.

Karla Bacigalupo sorprende en el Miss Universo 2025 con un estilo audaz

Karla Bacigalupo, representante de Perú en el Miss Universo 2025, ha sorprendido al público con un estilo audaz y vanguardista que refleja su evolución como figura de moda. Su reciente cambio de look, con un corte de cabello moderno y favorecedor, resalta la estructura de su rostro, aportando frescura y sofisticación.

Este nuevo estilo enmarca sus facciones con elegancia, realzando su mirada y acentuando su belleza natural. Lejos de ser un simple cambio, su apuesta capilar se convierte en una declaración de estilo que fusiona tendencia, seguridad y empoderamiento femenino, posicionándola entre las candidatas más destacadas del certamen. Con esta transformación, Karla reafirma que la moda también es una forma de expresión y un poderoso vehículo para proyectar confianza y autenticidad.

Cerquillo ventana: cómo aporta a los tipos de rostro

El cerquillo ventana, también conocido como curtain bangs, se ha convertido en el corte más versátil y favorecedor de la temporada. Su caída ligera y movimiento natural permiten adaptarlo a distintos tipos de rostro: