Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

La candidata peruana se roba todas las miradas en Tailandia con un inesperado cambio de look que causa furor y se vuelve el más comentado del certamen.

La candidata peruana se roba todas las miradas en Tailandia con un inesperado cambio de look que causa furor y se vuelve el más comentado del certamen.

    Karla Bacigalupo marca tendencia en el Miss Universo 2025 con un infartante cambio de look que desata elogios
    Karla Bacigalupo marca tendencia en el Miss Universo 2025. | Composición Wapa | Instagram
    Karla Bacigalupo marca tendencia en el Miss Universo 2025 con un infartante cambio de look que desata elogios

    La representante peruana Karla Bacigalupo sigue brillando con fuerza en el Miss Universo 2025, el certamen más prestigioso del mundo que este año se celebra en Tailandia. Desde su llegada, ha deslumbrado con su elegancia y actitud, reflejando el estilo y la esencia peruana en cada aparición.

    Sin embargo, su más reciente cambio de look ha acaparado todas las miradas: un corte moderno y sofisticado que marca tendencia global y la consolida como una de las candidatas más comentadas del concurso.

    wapa.pe

    Karla Bacigalupo sorprende en el Miss Universo 2025 con un estilo audaz

    Karla Bacigalupo, representante de Perú en el Miss Universo 2025, ha sorprendido al público con un estilo audaz y vanguardista que refleja su evolución como figura de moda. Su reciente cambio de look, con un corte de cabello moderno y favorecedor, resalta la estructura de su rostro, aportando frescura y sofisticación.

    Este nuevo estilo enmarca sus facciones con elegancia, realzando su mirada y acentuando su belleza natural. Lejos de ser un simple cambio, su apuesta capilar se convierte en una declaración de estilo que fusiona tendencia, seguridad y empoderamiento femenino, posicionándola entre las candidatas más destacadas del certamen. Con esta transformación, Karla reafirma que la moda también es una forma de expresión y un poderoso vehículo para proyectar confianza y autenticidad.

    wapa.pe
    wapa.pe

    Cerquillo ventana: cómo aporta a los tipos de rostro

    El cerquillo ventana, también conocido como curtain bangs, se ha convertido en el corte más versátil y favorecedor de la temporada. Su caída ligera y movimiento natural permiten adaptarlo a distintos tipos de rostro:

    • Rostro redondo: estiliza y alarga las facciones al crear una ilusión vertical, aportando equilibrio y frescura.
    • Rostro cuadrado: suaviza las líneas marcadas del mentón y la frente, dando un efecto más armonioso y delicado.
    • Rostro ovalado: realza la simetría natural y añade un toque de dinamismo sin perder proporción.
    • Rostro alargado: acorta visualmente el rostro al cubrir parte de la frente, generando un aire juvenil y chic.
    • Rostro en forma de corazón: equilibra la amplitud de la frente y resalta la mirada con sutileza y feminidad.
    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Bacigalupo marca tendencia en el Miss Universo 2025 con un infartante cambio de look que desata elogios
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

