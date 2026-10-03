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Confirman CORTE DE AGUA en estos distritos de Lima por 12 horas el lunes 5 de octubre: Horarios según Sedapal

Varios distritos de Lima experimentarán interrupciones en el servicio de agua este lunes debido a trabajos programados por Sedapal. Consulta qué zonas se verán afectadas y los horarios exactos de corte.

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    Confirman CORTE DE AGUA en estos distritos de Lima por 12 horas el lunes 5 de octubre: Horarios según Sedapal
    Confirman CORTE DE AGUA en estos distritos de Lima por 12 horas
    Confirman CORTE DE AGUA en estos distritos de Lima por 12 horas el lunes 5 de octubre: Horarios según Sedapal

    Sedapal anunció una suspensión temporal del servicio de agua potable para este lunes 5 de octubre en determinadas zonas de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Santa Anita, en Lima Metropolitana. La interrupción se realizará durante un horario establecido y responde a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución.

    Según la programación de la empresa, estas labores buscan garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y mejorar las condiciones de las redes de abastecimiento. Una vez culminadas las intervenciones, el servicio será restablecido de manera progresiva en las zonas comprendidas.

    Ante la suspensión temporal, Sedapal recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar con anticipación una cantidad suficiente de agua para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la restricción del servicio.

    ¿Qué zonas tendrán corte de agua este lunes 5 de octubre?

    Villa El Salvador

    En Villa El Salvador, la suspensión del servicio comprenderá diferentes sectores y asociaciones. Las zonas afectadas serán el Sector 317 y el Sector 1, grupos 1, 2, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23A, 24, 25, 25A y 26.

    También estarán incluidos el Sector 318 y el Sector 1, grupos 21, 21A, 22 y 22A. A ello se suman la cooperativa Virgen de Cocharcas, el mercado Unicachi y las asociaciones Villa Jesús Corazón, José María Arguedas, República de Francia, San Ramón, Cruz de Motupe, Granada y Villa del Mar.

    Asimismo, en el Sector 322, Sector 6, serán afectados los grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13, 6A, 7, 8, 8A, 9 y 10. La restricción también alcanzará a las asociaciones San Juan de Miraflores y Construcción Civil.

    El corte de agua en estas zonas está programado desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m.

    San Juan de Miraflores

    En San Juan de Miraflores, la interrupción del servicio comprenderá el A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar Mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa y A. H. Villa Victoria.

    También estarán comprendidos el A. H. Sector 1 Grupo 6 y el A. H. Sector 1 Grupo 1.

    En este distrito, el corte de agua se realizará igualmente entre las 8 a. m. y las 8 p. m.

    Santa Anita

    En Santa Anita, la suspensión temporal del servicio afectará a la Asociación Los Pinos, Asociación Residencial El Pino, A. H. 29 de Enero y Asociación San Carlos.

    Los usuarios de estas zonas tendrán una interrupción del abastecimiento desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m. Sedapal recomendó almacenar agua previamente para afrontar el periodo en el que no habrá servicio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Confirman CORTE DE AGUA en estos distritos de Lima por 12 horas el lunes 5 de octubre: Horarios según Sedapal
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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