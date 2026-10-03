Confirman CORTE DE AGUA en estos distritos de Lima por 12 horas el lunes 5 de octubre: Horarios según Sedapal

Varios distritos de Lima experimentarán interrupciones en el servicio de agua este lunes debido a trabajos programados por Sedapal. Consulta qué zonas se verán afectadas y los horarios exactos de corte.

Confirman CORTE DE AGUA en estos distritos de Lima por 12 horas

Confirman CORTE DE AGUA en estos distritos de Lima por 12 horas

Sedapal anunció una suspensión temporal del servicio de agua potable para este lunes 5 de octubre en determinadas zonas de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Santa Anita, en Lima Metropolitana. La interrupción se realizará durante un horario establecido y responde a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución.

Según la programación de la empresa, estas labores buscan garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y mejorar las condiciones de las redes de abastecimiento. Una vez culminadas las intervenciones, el servicio será restablecido de manera progresiva en las zonas comprendidas.

Ante la suspensión temporal, Sedapal recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar con anticipación una cantidad suficiente de agua para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la restricción del servicio.

¿Qué zonas tendrán corte de agua este lunes 5 de octubre?

Villa El Salvador

En Villa El Salvador, la suspensión del servicio comprenderá diferentes sectores y asociaciones. Las zonas afectadas serán el Sector 317 y el Sector 1, grupos 1, 2, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23A, 24, 25, 25A y 26.

También estarán incluidos el Sector 318 y el Sector 1, grupos 21, 21A, 22 y 22A. A ello se suman la cooperativa Virgen de Cocharcas, el mercado Unicachi y las asociaciones Villa Jesús Corazón, José María Arguedas, República de Francia, San Ramón, Cruz de Motupe, Granada y Villa del Mar.

Asimismo, en el Sector 322, Sector 6, serán afectados los grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13, 6A, 7, 8, 8A, 9 y 10. La restricción también alcanzará a las asociaciones San Juan de Miraflores y Construcción Civil.

El corte de agua en estas zonas está programado desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m.

San Juan de Miraflores

En San Juan de Miraflores, la interrupción del servicio comprenderá el A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar Mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa y A. H. Villa Victoria.

También estarán comprendidos el A. H. Sector 1 Grupo 6 y el A. H. Sector 1 Grupo 1.

En este distrito, el corte de agua se realizará igualmente entre las 8 a. m. y las 8 p. m.

Santa Anita

En Santa Anita, la suspensión temporal del servicio afectará a la Asociación Los Pinos, Asociación Residencial El Pino, A. H. 29 de Enero y Asociación San Carlos.