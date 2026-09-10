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Natalia Salas revela la CONTUNDENTE MEDIDA que el banco tomó frente a ella y su sueño de una casa por PADECER DE CÁNCER

Natalia Salas impactó al compartir la decisión del banco sobre su propiedad tras ser diagnosticada con cáncer, el cual avanzó a metástasis.

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    Natalia Salas revela la CONTUNDENTE MEDIDA que el banco tomó frente a ella y su sueño de una casa por PADECER DE CÁNCER
    Natalia Salas y el sueño de su casa propia
    Natalia Salas revela la CONTUNDENTE MEDIDA que el banco tomó frente a ella y su sueño de una casa por PADECER DE CÁNCER

    Natalia Salas causó asombro al hablar sobre los difíciles momentos que vivió cuando el banco tomó una decisión crucial respecto a la casa que deseaba compartir con su familia. Esto ocurrió después de descubrir su diagnóstico de cáncer de mama, el cual se extendió a su columna recientemente.

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    Comentario de Natalia Salas sobre la decisión del banco tras el cáncer

    En una entrevista, Natalia Salas compartió los desafíos que afrontó tras ser diagnosticada con cáncer y la significativa determinación que tomó junto a Sergio Coloma, su pareja, habiendo vivido en múltiples hogares anteriormente.

    Con su esposo, la actriz deseaba que su hijo creciera en un entorno estable y lleno de memorias felices, por lo que decidieron adquirir una casa propia tras lograr éxito en redes y generar buenos ingresos.

    “Sentí la necesidad de darle estabilidad a mi hijo. No quería que creciera sin un hogar. Justo cuando comenzamos a obtener buenos ingresos y pensamos en un crédito hipotecario, me diagnostican”, explicó.

    Salas no solo enfrentó su enfermedad, sino también la negativa del banco a concederle un crédito, lo que la obligó a tomar una decisión económica complicada.

    “No otorgan créditos hipotecarios a pacientes oncológicos. Aunque cuentes con dinero, sin un seguro desgravamen no puedes adquirir una casa. Pensé ‘¿qué hago ahora?’ y decidí comprar un departamento al contado, quedando con lo justo. Reinicié una estrategia: ‘¡Perfecto!’,” dijo.

    Hoy, disfruta de su nuevo hogar junto a su familia, enfrentando el reto de la metástasis debido a su enfermedad.

    Es relevante mencionar que el 80% de los ingresos de Salas provienen de su labor como creadora de contenido, mientras que el 20% restante se deriva de proyectos en televisión y teatro.


    SOBRE EL AUTOR:
    Natalia Salas revela la CONTUNDENTE MEDIDA que el banco tomó frente a ella y su sueño de una casa por PADECER DE CÁNCER
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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