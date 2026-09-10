Natalia Salas revela la CONTUNDENTE MEDIDA que el banco tomó frente a ella y su sueño de una casa por PADECER DE CÁNCER

Natalia Salas revela la CONTUNDENTE MEDIDA que el banco tomó frente a ella y su sueño de una casa por PADECER DE CÁNCERÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Natalia Salas causó asombro al hablar sobre los difíciles momentos que vivió cuando el banco tomó una decisión crucial respecto a la casa que deseaba compartir con su familia. Esto ocurrió después de descubrir su diagnóstico de cáncer de mama, el cual se extendió a su columna recientemente.
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Comentario de Natalia Salas sobre la decisión del banco tras el cáncer
En una entrevista, Natalia Salas compartió los desafíos que afrontó tras ser diagnosticada con cáncer y la significativa determinación que tomó junto a Sergio Coloma, su pareja, habiendo vivido en múltiples hogares anteriormente.
Con su esposo, la actriz deseaba que su hijo creciera en un entorno estable y lleno de memorias felices, por lo que decidieron adquirir una casa propia tras lograr éxito en redes y generar buenos ingresos.
“Sentí la necesidad de darle estabilidad a mi hijo. No quería que creciera sin un hogar. Justo cuando comenzamos a obtener buenos ingresos y pensamos en un crédito hipotecario, me diagnostican”, explicó.
Salas no solo enfrentó su enfermedad, sino también la negativa del banco a concederle un crédito, lo que la obligó a tomar una decisión económica complicada.
“No otorgan créditos hipotecarios a pacientes oncológicos. Aunque cuentes con dinero, sin un seguro desgravamen no puedes adquirir una casa. Pensé ‘¿qué hago ahora?’ y decidí comprar un departamento al contado, quedando con lo justo. Reinicié una estrategia: ‘¡Perfecto!’,” dijo.
Hoy, disfruta de su nuevo hogar junto a su familia, enfrentando el reto de la metástasis debido a su enfermedad.
Es relevante mencionar que el 80% de los ingresos de Salas provienen de su labor como creadora de contenido, mientras que el 20% restante se deriva de proyectos en televisión y teatro.