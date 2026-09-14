Christian Vázquez y Juan Pablo Castañeda revelan los secretos y conflictos familiares que marcan ‘Colisión’, la nueva serie de HBO MAX

En entrevista exclusiva con Wapa, los actores hablaron sobre sus personajes, la complejidad de las relaciones familiares y el desafío de formar parte de una producción que apuesta por una representación más inclusiva.

La familia puede ser nuestro mayor refugio, pero también el lugar donde se esconden los secretos más difíciles de enfrentar. Esta premisa atraviesa Colisión, la nueva producción de HBO Max que apuesta por renovar las estructuras del melodrama tradicional a través de personajes complejos, conflictos familiares y verdades que salen progresivamente a la luz.

En una entrevista exclusiva con Wapa, Christian Vázquez y Juan Pablo Castañeda, protagonistas de la serie, compartieron detalles sobre sus personajes y el proceso de construcción de esta historia, que promete mantener al público intrigado capítulo a capítulo.

Para Juan Pablo Castañeda, interpretar a un personaje antagónico representó una oportunidad para explorar emociones como la ambición, la envidia y la maldad. El actor destacó especialmente su experiencia trabajando junto a Margarita Rosa de Francisco, con quien desarrolla una relación marcada por la manipulación y la oscuridad.

“Pocas veces he tenido una experiencia actoral con alguien en un proyecto como esta. Todo esto es por el nivel actoral que tiene Margarita”, señaló Castañeda, quien resaltó la disposición de la actriz para ensayar y construir juntos las escenas antes de cada jornada de grabación.

Una familia llena de secretos

Christian Vázquez, por su parte, explicó que uno de los principales atractivos de Colisión está precisamente en la identificación que puede generar con el público. La historia no gira alrededor de personajes extraordinarios, sino de personas y familias que enfrentan conflictos, traiciones y secretos.

“Creo que la gente se va a enganchar porque cada capítulo va a querer saber más del personaje con quien haya tenido más afinidad”, comentó Vázquez.

El actor considera que la serie plantea una pregunta universal: ¿qué sucede cuando aquello que parecía ser nuestro refugio termina convirtiéndose en nuestro mayor peligro?

“Hay mucha intriga en esta historia que estamos contando en Colisión”, agregó.

Castañeda coincidió y destacó que las estructuras familiares son precisamente uno de los elementos que permitirán que el público conecte rápidamente con la ficción.

“Todos tenemos una familia. Todos venimos de un lugar que puede estar un poco fracturado, de una traición o de un hermano que le robó al otro”, explicó el actor, quien considera que esta cercanía con situaciones reconocibles será una de las fortalezas de la producción.

Un personaje que encuentra su fuerza en la familia

Christian Vázquez también habló sobre Ical, su personaje, a quien define como un antihéroe profundamente humano. Más que un personaje perfecto, Ical es alguien que puede equivocarse mientras intenta encontrar respuestas y proteger a las personas que ama.

“Por más allá de que le hayan quitado años de su vida por alguna injusticia, no le quitaron sus valores”, afirmó.

Para Ical, su madre y su hermana representan dos de sus principales motores. Su deseo de sacar adelante a su familia lo lleva a tomar decisiones que no siempre serán las correctas y que tendrán consecuencias que deberá afrontar.

El actor considera que precisamente esa imperfección convierte al personaje en alguien cercano al espectador.

“Es lo que me gusta, que es muy humano y lo hace muy terrenal también”, señaló Vázquez.

Una historia que también habla de inclusión

Uno de los aspectos que más marcó la experiencia de Christian Vázquez fue su trabajo junto a la actriz que interpreta a su hermana, un personaje con síndrome de Down.

El actor describió el proceso como muy bonito, generoso y mágico, destacando especialmente la naturalidad y disposición de su compañera durante los ensayos y las grabaciones.

“Desde los ensayos te das cuenta que no hay limitantes, al contrario. Más bien creo que socialmente los hemos puesto erróneamente”, comentó.

Vázquez explicó que la dinámica entre ambos personajes estuvo marcada por el juego y la espontaneidad, lo que permitió construir una relación familiar natural frente a las cámaras.

“Esa relación para mí, tanto dentro y fuera del set, fue un regalo”, afirmó.

El actor también resaltó el valor de que una producción de estas características abra espacio a personas con diferentes capacidades dentro de la televisión y contribuya a generar mayor visibilidad.

“Creo que ellos también obviamente tienen una voz y necesitan tener un espacio también en la televisión”, sostuvo Juan Pablo Castañeda durante la conversación.

Para Vázquez, la ficción puede convertirse además en un puente para generar empatía y conciencia en los espectadores.

“La magia de nuestro trabajo es que podemos crear ese puente de entendimiento, de llegar a tocar algún corazón o algo, dejar esa pequeña semillita y hacer esa conciencia”, reflexionó.

'Colisión', un melodrama con una mirada contemporánea

Más allá de sus conflictos familiares, los actores coinciden en que Colisión busca conectar con una audiencia acostumbrada a nuevas formas de consumir historias.

La producción combina elementos clásicos del melodrama con personajes desarrollados, secretos, relaciones de poder y conflictos que se van revelando progresivamente. Para Castañeda, además, el respaldo de HBO Max y la calidad de producción elevan la propuesta.

“Es HBO, actrices como Margarita, todo este talento y esta manufactura que va sencillamente a crear una historia y un proyecto con una calidad mucho más alta”, señaló.