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Incendio en la Costa Verde: fuego cerca de Larcomar moviliza a varias unidades de bomberos

Un incendio ha surgido en el acantilado de la Costa Verde, próximo al centro comercial Larcomar, este 4 de octubre.

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    Incendio en la Costa Verde: fuego cerca de Larcomar moviliza a varias unidades de bomberos
    Incendio en Miraflores. | Composición Wapa
    Incendio en la Costa Verde: fuego cerca de Larcomar moviliza a varias unidades de bomberos

    Última noticia. Un incendio de gran envergadura se produjo en el acantilado de la Costa Verde, cerca del conocido centro comercial Larcomar y del nuevo teleférico de Miraflores, durante la mañana de este 4 de octubre, coincidiendo con las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

    Incendio proyecta humo hasta el Parque Kennedy

    Varias unidades de la Compañía de Bomberos del Perú llegaron rápidamente al lugar. El fuego generó una gran nube de humo blanco que alcanzó el Parque Kennedy y otras áreas del distrito.

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    El incidente fue difundido por el usuario Urias Aguilar a través de TikTok. También se reportó la llegada de un helicóptero para realizar descargas de agua, pero la maniobra fue cancelada por el riesgo de deslizamientos hacia la Costa Verde.

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    Origen del incendio en la Costa Verde: detalles conocidos

    Las primeras investigaciones indican que el incendio comenzó en la vegetación del acantilado de la Costa Verde, aparentemente por una colilla de cigarro arrojada descuidadamente por alguien en la zona.

    Hasta el momento no hay reportes de heridos o víctimas mortales. Se cerró el carril de Miraflores hacia el Callao como precaución, priorizando la seguridad de peatones y conductores. Las autoridades aconsejan buscar rutas alternas a quienes se dirigen a votar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Incendio en la Costa Verde: fuego cerca de Larcomar moviliza a varias unidades de bomberos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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