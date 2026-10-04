Un incendio ha surgido en el acantilado de la Costa Verde , próximo al centro comercial Larcomar, este 4 de octubre.

Última noticia. Un incendio de gran envergadura se produjo en el acantilado de la Costa Verde, cerca del conocido centro comercial Larcomar y del nuevo teleférico de Miraflores, durante la mañana de este 4 de octubre, coincidiendo con las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

Incendio proyecta humo hasta el Parque Kennedy

Varias unidades de la Compañía de Bomberos del Perú llegaron rápidamente al lugar. El fuego generó una gran nube de humo blanco que alcanzó el Parque Kennedy y otras áreas del distrito.

El incidente fue difundido por el usuario Urias Aguilar a través de TikTok. También se reportó la llegada de un helicóptero para realizar descargas de agua, pero la maniobra fue cancelada por el riesgo de deslizamientos hacia la Costa Verde.

Origen del incendio en la Costa Verde: detalles conocidos

Las primeras investigaciones indican que el incendio comenzó en la vegetación del acantilado de la Costa Verde, aparentemente por una colilla de cigarro arrojada descuidadamente por alguien en la zona.