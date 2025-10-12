Tiktoker peruana invirtió más de mil soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero el contenido le generó enojo: "¿Cómo nos van a dar esto?"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Un devastador incendio consumió al menos 80 viviendas en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, dejando a cientos de familias sin hogar. Más de 18 unidades de bomberos voluntarios trabajaron arduamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a zonas cercanas. La labor de estos héroes no pasó desapercibida para la conocida tiktoker peruana Karolina Karley, quien decidió acercarse al lugar para brindar apoyo y comida a los rescatistas.
Karolina Karley gasta S/1.100 en 100 tappers de chaufa para bomberos
Según videos compartidos en TikTok, la influencer compró 100 platillos de chaufa por un valor total de S/1.100 para entregarlos a los bomberos que trabajaban sin descanso en la emergencia. Sin embargo, al revisar la cantidad de comida por cada táper, Karley se mostró visiblemente molesta por el tamaño de las porciones.
“¿Cómo nos van a dar esto? Hemos comprado chaufa y encima son para las personas que realmente lo necesitan y ¿cómo nos van a dar esto? Miren, ¿cómo nos van a entregar así el chaufa? Hemos comprado 100 platos. Hemos pagado S/1.100 y nos van a dar así este chaufa. Esto es ser tacaño”, comentó la creadora de contenido durante una transmisión en vivo.
Usuarios reaccionan al mal servicio del restaurante
El clip publicado en la cuenta @kay_revez rápidamente se volvió viral, generando indignación entre los internautas por lo que consideraron un mal servicio del restaurante encargado de preparar los alimentos. Entre los comentarios se leía:
“Eso se debe reclamar”, “Que te devuelvan la diferencia en comida”, “Si no pudieron cocinar suficiente en tan poco tiempo, deben decirlo y no hacer quedar mal”, “Eso es estafa, se debe reclamar”.
Los seguidores destacaron la intención de Karley de ayudar a los bomberos, al tiempo que criticaron el bajo estándar del servicio que recibió, recordando la importancia de apoyar a quienes arriesgan sus vidas en emergencias.