Faltan menos de 2 semanas para el retiro AFP 2025 . Conoce la lista de bancos y cajas autorizados donde se recibirán los montos.

Los afiliados al sistema de pensiones ya empiezan a recibir información clave sobre el retiro AFP 2025. Desde el martes 21 de octubre comenzarán las fechas para que los aportantes puedan retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas individuales, según la letra final de su DNI u otro documento de identidad. Frente a este octavo acceso a las pensiones, las consultas autorizados para recibir los desembolsos. Profuturo AFP ya dio a conocer la lista oficial.

Bancos y cajas autorizados para recibir AFP

En respuesta a la consulta de un usuario, Profuturo AFP dio a conocer cuáles son las entidades financieras autorizados para recibir los desembolsos de hasta 4 UIT (S/21.400). Al igual que el año pasado, al solicitar el retiro AFP es necesario registrar una cuenta bancaria donde se depositará cada monto correspondiente.

“Te comentamos que en caso no tengas una cuenta bancaria, deberás acudir a la entidad financiera de tu preferencia y abrir una cuenta de ahorros para poder realizar tu retiro. Recuerda que las entidades financieras habilitadas para este nuevo retiro son: Scotiabank, BBVA, BCP, Interbank, Banbif, Banco de Comercio, Banco GNB, Caja Huancayo, Caja Sullana, Banco Falabella y Banco Ripley”, indicó Profuturo AFP.

Por su parte, Integra AFP informó que “los pagos del retiro de hasta 4 UIT se realizarán en cuentas personales de bancos autorizados como Interbank, BCP, BBVA, Scotiabank, Falabella, Banbif y Caja Huancayo. Recuerda que tu cuenta debe estar a tu nombre, ser en soles y no mancomunada”.

Retiros AFP también se podrán recibir en Banco de la Nación

A pesar de lo señalado previamente, Profuturo AFP indicó que los retiros AFP también podrán realizarse a través del Banco de la Nación, aunque únicamente en situaciones específicas.

“Te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que vives en una localidad donde el Banco de la Nación es la única opción bancaria, se te habilitará la alternativa de pago en ventanilla en esta entidad”, señaló la administradora.

El Banco de la Nación no solo atiende a trabajadores del sector público y jubilados del Sistema Nacional de Pensiones, sino que también es utilizado por personas que residen en ciudades o localidades donde no existen otros bancos ni cajas. Por ello, solo aquellos afiliados que se encuentren en estas zonas podrán recibir sus fondos de pensiones mediante esta institución.

Retiro AFP con DNI vencido

A puertas del octavo retiro AFP, los afiliados están consultando a las administradoras sobre dudas relacionadas con el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones. Una de las preguntas más frecuentes es si es posible realizar el retiro con el DNI vencido.