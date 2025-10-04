Los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT (S/ 21.400) de su AFP. Conoce qué hacer si no solicitaste el retiro en la fecha indicada del cronograma oficial.

El octavo retiro de fondos AFP está próximo a iniciar y los afiliados ya se preparan para acceder a parte de sus ahorros. Según lo dispuesto por la SBS, el proceso comenzará el 21 de octubre, siguiendo el cronograma oficial establecido por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este nuevo retiro permitirá disponer de hasta 4 UIT (S/ 21.400), de acuerdo con el último dígito del DNI de cada solicitante.

Como en retiros anteriores, el cronograma del octavo retiro AFP busca ordenar el proceso y evitar saturaciones en la plataforma, asignando fechas específicas según el último dígito del DNI. Así, millones de afiliados podrán registrar su solicitud de manera segura y sin contratiempos, garantizando un desembolso ágil por parte de las AFP. No obstante, si un aportante no logra presentar su solicitud en la fecha indicada, existe un plazo adicional para hacerlo y no perder la oportunidad de acceder a su dinero.

¿Cómo presentar mi solicitud fuera de fecha?

El proceso para el retiro extraordinario de fondos AFP comenzará el 21 de octubre, siguiendo un cronograma ordenado por el último dígito del DNI. Cada grupo de afiliados dispondrá de hasta tres fechas para registrar su solicitud, salvo aquellos cuyos documentos terminen en letra, quienes solo podrán hacerlo el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Además, se ha previsto un plazo adicional del 4 de diciembre al 18 de enero, durante el cual los rezagados podrán presentar su trámite sin restricción y acceder a su retiro según lo establece la norma vigente.

Retiro AFP: Cronograma oficial completo

La Asociación de AFP publicó el cronograma del octavo retiro, que se realizará de forma escalonada según el último dígito del DNI de cada afiliado que desee acceder a sus fondos previsionales.

DNI terminado en letra: 21 de octubre o 19 de noviembre.

21 de octubre o 19 de noviembre. DNI terminado en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

22, 23 de octubre o 20 de noviembre. DNI terminado en 1: 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.

24, 27 de octubre o 21 de noviembre. DNI terminado en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

28, 29 de octubre o 24 de noviembre. DNI terminado en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

30, 31 de octubre o 25 de noviembre. DNI terminado en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

3, 4 de noviembre o 26 de noviembre. DNI terminado en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

5, 6 de noviembre o 27 de noviembre. DNI terminado en 6: 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.

7, 10 de noviembre o 28 de noviembre. DNI terminado en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

11, 12 de noviembre o 1 de diciembre. DNI terminado en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

13, 14 de noviembre o 2 de diciembre. DNI terminado en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.

17, 18 de noviembre o 3 de diciembre. Libre (rezagados): del 4 de diciembre al 18 de enero.

¿Cuánto dinero tengo en mi AFP?

Antes de iniciar el trámite, cada afiliado debe verificar su saldo en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) a través de las páginas web o apps oficiales de su AFP.

A continuación, se detallan los enlaces directos a cada administradora: